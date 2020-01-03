​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak

Mobilya sektörünün ve vatandaşın merakla beklediği KDV’de indirim haberi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.Mobilya sektörünün ilgiyle karşıladığı vergi indirimi ile ilgili açıklama yapan Ergül Mobilya Genel Müdürü Mustafa Kiraz, 2020 yılında mobilya sektörünün, Türk ekonomisinin parlayan yıldızı olacağını belirtti. Mustafa Kiraz, “KDV indirimi yeni yılda sektörümüz için güzel bir başlangıç oldu. Atılan önemli adımlarla birlikte hem üretici hem tüketici kazanacak ve mobilya sektöründeki hareketlilik artacak” dedi.

Mobilya sektöründe KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesinin sektöre ivme kazandıracağının altını çizen Ergül Mobilya Genel Müdürü Mustafa Kiraz, “Yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Sayın Bakanımız Berat Albayrak’tan aldığımız KDV müjdesi sektörümüzde üretim ve tüketimi artıracaktır. Aldığımız bu müjde ile 2020 yılında mobilya sektörünün hedeflerine ulaşacağına yönelik inancımız tam. Bu çalışmalar sayesinde hem vatandaşımız hem de üreticiler kazanacak. Halkımızın kazanmadığı yerde bizim de kazanmamız mümkün değil. Vatandaşımızın alım gücü artsın ki piyasada hareketlilik yaşansın. Ergül Mobilya olarak Türk Ekonomisi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Birlik ve beraberlik ile daha güzel günlere erişeceğiz” dedi.