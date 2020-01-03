Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 14:49 TSİ- Ekonomi G: Dün 14:50 TSİ

​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak

Mobilya sektörünün ve vatandaşın merakla beklediği KDV’de indirim haberi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Mobilya sektörünün ve vatandaşın merakla beklediği KDV’de indirim haberi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.Mobilya sektörünün ilgiyle karşıladığı vergi indirimi ile ilgili açıklama yapan Ergül Mobilya Genel Müdürü Mustafa Kiraz, 2020 yılında mobilya sektörünün, Türk ekonomisinin parlayan yıldızı olacağını belirtti. Mustafa Kiraz, “KDV indirimi yeni yılda sektörümüz için güzel bir başlangıç oldu. Atılan önemli adımlarla birlikte hem üretici hem tüketici kazanacak ve mobilya sektöründeki hareketlilik artacak” dedi.

Mobilya sektöründe KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesinin sektöre ivme kazandıracağının altını çizen Ergül Mobilya Genel Müdürü Mustafa Kiraz, “Yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Sayın Bakanımız Berat Albayrak’tan aldığımız KDV müjdesi sektörümüzde üretim ve tüketimi artıracaktır. Aldığımız bu müjde ile 2020 yılında mobilya sektörünün hedeflerine ulaşacağına yönelik inancımız tam. Bu çalışmalar sayesinde hem vatandaşımız hem de üreticiler kazanacak. Halkımızın kazanmadığı yerde bizim de kazanmamız mümkün değil. Vatandaşımızın alım gücü artsın ki piyasada hareketlilik yaşansın. Ergül Mobilya olarak Türk Ekonomisi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Birlik ve beraberlik ile daha güzel günlere erişeceğiz” dedi.
# ŞİRKETLERDEN İLE İLİŞKİLİ:
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
TÜGİAD Genel Başkanı "işsizlik Türkiye'nin en önemli sorunu" mask
TÜGİAD Genel Başkanı "işsizlik Türkiye'nin en önemli sorunu"
AİMSAD Başkanı Erol: ''2020 atılım yılımız olacak'' mask
AİMSAD Başkanı Erol: ''2020 atılım yılımız olacak''
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
MAN 3’üncü Şubesini, Ankara’da hizmete açtı mask
MAN 3’üncü Şubesini, Ankara’da hizmete açtı
Milyonlarca tüketici daha ucuza elektrik kullanabilecek mask
Milyonlarca tüketici daha ucuza elektrik kullanabilecek
​Tekfen doğalgaz boru hattıyla yeniden Rusya’da mask
​Tekfen doğalgaz boru hattıyla yeniden Rusya’da
​3 milyon hane Hareket desteğiyle aydınlanıyor mask
​3 milyon hane Hareket desteğiyle aydınlanıyor
Lezita’da üst düzey atama mask
Lezita’da üst düzey atama
Oyuncak İhtisas OSB'de imzalar atıldı mask
Oyuncak İhtisas OSB'de imzalar atıldı

Dün 14:49 TSİ Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Milyonlarca Kişiye Zam Yapıldı! İşte Güncel Maaşlar... mask
Milyonlarca Kişiye Zam Yapıldı! İşte Güncel Maaşlar...
FLAŞ İDDİA: Poşet Fiyatlarına Zam Yapıldı! mask
FLAŞ İDDİA: Poşet Fiyatlarına Zam Yapıldı!
Milyonlarca Çalışanın Dikkatine: %15 Zam! mask
Milyonlarca Çalışanın Dikkatine: %15 Zam!
Market poşetlerine zam yok! mask
Market poşetlerine zam yok!
TÜGİAD Genel Başkanı "işsizlik Türkiye'nin en önemli sorunu" mask
TÜGİAD Genel Başkanı "işsizlik Türkiye'nin en önemli sorunu"
2019 yılının ekonomi karnesi açıklandı mask
2019 yılının ekonomi karnesi açıklandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin mask
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı... mask
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı...
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış! mask
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış!
Geniz eti yüz şeklinden okul başarısına kadar çocukları etkiliyor mask
Geniz eti yüz şeklinden okul başarısına kadar çocukları etkiliyor
Kedi evi iki günde teslim edildi mask
Kedi evi iki günde teslim edildi
Polatlı ilçesinde su kesintisi mask
Polatlı ilçesinde su kesintisi

GALERİ

Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL