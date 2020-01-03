Milyonlarca Kişiye Zam Yapıldı! İşte Güncel Maaşlar...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin maaşları açıklanan enflasyon oranıyla birlikte netlik kazanmış oldu. 2019 yılının ikinci 6 aylık dönemi içerisinde TÜFE'de %6.49 oranında artış meydana geldi. Bu kapsamda memur ve memur emeklilerinin normal şartlar altında alacağı %4'lük zamma ek olarak %1.49 oranında bir enflasyon farkı daha eklendi Bu kapsamda memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş zammı %5.49 oldu.

En Düşük Memur Maaşı

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak söz konusu %5.40'luk zamla birlikte minimum memur maaşı normalde 3.723 TL'yken, 3.927 TL oldu. Bunun yanı sıra en düşük emekli memur aylığı ise 2.522 TL'den 2.660 TL'ye yükseltildi.

Maaşlar Ne Zaman Hesaba Yatacak?

Memurlar, sözleşmeli çalışanlar, geçici personeller ve memur emeklileri, zamlı maaş ile aylıklarını Ocak ayının 15'in de hesaplarında görecekler. İstisna olan memurlar ise, normal maaş aldığı günde zamlı maaşlarını hesaplarında görebilecekler. Maksimum ayın 23'üne kadar tüm zamlı maaşlar hesaplara geçmiş olacak.

Memurlar Ne Kadar Maaş Alacak?

Araştırma görevlisinin zamlı maaşı 5.761 TL, araştırmacının zamlı maaşı 3.852 TL, asistanın zamlı maaşı 6.003 TL, avukatın zamlı maaşı 5.224 TL, Başaasistanın zamlı maaşı 6.823 TL, başkomiserin zamlı maaşı 5.768 TL, başmüfettişin zamlı maaşı 8.777 TL, bekçinin zamlı maaşı 4.409 TL, Hakim adayının zamlı maaşı 5.830 TL, hemşirenin zamlı maaşı 4.253 TL, hizmetlinin zamlı maaşı 3.331 TL, imamın zamlı maaşı 3.868 TL, itfaiyecinin zamlı maaşı 3.822 TL, kaymakamın zamlı maaşı 7.255 TL olmuş durumda.

Bunun yanı sıra en düşük memur maaşı 3.593 TL, mübaşir maaşı 3.540 TL, müfettiş maaşı 6.364 TL, müfettiş yardımcısı maaşı 5.788 TL, müezzin maaşı 3.868 TL, mühendis maaşı 5.591 TL, orman muhafaza memur maaşı 3.964 TL oldu.