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Keçiören’de balık tezgâhları tek tek denetleniyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hileli ürün satılırsa haram olur, vebal olur. Kaliteli ürün satılırsa bereket olur, helal olur. Çürük mal satmak günahtır, helalinden olan ise berekettir, duadır.”

Tuğçe Cantürk
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Vatandaşların taze ürün almaları ve güvenilir alışveriş yapmaları için rutin denetimlerin yanı sıra balık satış denetimlerinin aralıksız devam edeceğini aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hileli ürün satılırsa haram olur, vebal olur. Kaliteli ürün satılırsa bereket olur, helal olur. Çürük mal satmak günahtır, helalinden olan ise berekettir, duadır.” dedi.

TAZE ÜRÜN İÇİN SIKI DENETİM

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla, özellikle semt pazarlarında balık satışlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ve gıda mühendisleri tarafından sürdürülen denetimler kapsamında, semt pazarlarındaki balık satış noktaları sıkı denetim altına alındı. Vatandaşların taze ve kaliteli alışveriş yapımlarını sağlamak için zabıta ekipleriyle birlikte her gün değişik semt pazarlarında eş zamanlı denetim yapan ilgililer şüpheli görülen tezgâhın ürünlerini inceleme altına alınıyor. Olumsuz bir durumla karşılaşılması hainde pazarcı esnafının ürünleri toplatılarak yasal işlem uygulanıyor.

“VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALIŞVERİŞ YAPABİLİR”

Başkan Turgut Altınok, kış aylarını vazgeçilmezi olan balığın herhangi bir zehirlenme vakasına yol açmaması için özellikle ekip görevlendirdiklerini belirterek, “Ülkemizde balık tüketim oranı oldukça düşük. Balık tüketmeyi tercih eden vatandaşlarımızın da gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak için veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan bir denetim ekibi kurduk. Ekibimiz semt pazarlarımızda bulunan balık satış noktalarını büyük bir titizlikle denetliyor.” diye konuştu. 
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Bugün 10:14 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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