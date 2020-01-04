Osmanlıspor tempo yükseltti

Antalya’nın Belek beldesinde bulunan Kaya Otel’de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklara başlayan başkent ekibi kampın ikinci gününde çift antrenman yaptı. Otel’in sahasında teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanına, mor-sarılı ekip topla ısınma çalışmasıyla başladı. Tam sahaya kurulu istasyonlarda dayanıklılığa yönelik çalışmaya geçen oyuncular daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu oynadı. Günün ilk antrenmanı dar alanda oynanan maçla son buldu.

Mor-sarılılar akşam antrenmanına ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak çeşitli pas organizasyonları ve şut çalışması yapan oyuncular dar alanda jokerli pas çalışmasına geçti. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.