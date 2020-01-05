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Milyonlarca Çalışana Müjde! Çifte Zam Yapıldı

2020 yılı itibarıyla hem kıdem tazminatı, hem de ihbar tazminatın da doğru orantıda yükseliş meydana geldi. Emekli olan ya da çalıştığı işten çıkartılan / haklı sebepten ayrılan asgari ücretli bireyler, artık normal değerinden daha yüksek tazminat alacak. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Eskiden SSK'lı, güncel olarak 4A'lı sigortalı olarak bilinen çalışanların en büyük güvencesi kıdem tazminatı olarak dikkat çekiyor. Yine ihbar tazminatı da söz konusu güvencelerden biri olarak dikkatleri üzerine topluyor.

Kıdem tazminatı alınabilmesi için, çalışılan işyerinde "sigortalı" olarak en az 1 yıllık çalışma süresi bulunması gerekiyor. 1 yıldan daha az çalışma süresi bulunan çalışanlar ne yazık ki kıdem tazminatından faydalanamıyor.

Kıdem tazminatının hesaplanması ise, o yılın maaşına göre hesaplanıyor. Çalışan kişinin 1 aylık maaşı, o yılın kıdem tazminatı oluyor. Yani örneklemek gerekirse, eğer çalışan 3.000 TL maaş alıyorsa; 1 yıllık kıdem tazminatı ücreti de 3.000 TL oluyor. Fakat bu sınırsız değil. Kıdem tazminatı için bir üst limit belirlenmiş durumda. Bu üst limitten yüksek maaş alınsa dahi, tazminat üst limit ölçeğinde hesaplanıyor.

"Tavan" olarak belirtilen söz konusu tutar ise memur maaşlarına yapılan zamla aynı ölçekte her 6 ayda bir güncelleniyor. 3 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 2019 yılının son 6 ayında meydana gelen enflasyon ve yine enflasyonla doğru orantıda belirlenen memur maaş kat sayısına göre tazminat tutarlarında da yükseliş meydana geldi.

Bir başka deyimle; kıdem tazminatının üst tutarı, yani tavan tutarına zam geldi. Enflasyonla doğru orantıda yapılan zammın oranı ise %5.49 oldu. 10.000 TL brüt ücretli olarak çalışan bir kişinin 1 yıllık tazminatı bugüne kadar maksimum 6.379 TL oluyordu. Yani kişi her ne kadar brüt olarak yüzbinlerce lira dahi olsa maaş alsa; maksimum kıdem tazminatı yıllık 6.379 TL oluyordu.

Yapılan son zamlarla birlikte söz konusu tutar 6.729 TL oldu. Yeni tavana göre, 6.729 TL ve üzerinde brüt maaşı olan bireyler, her yıl eski tutara göre 350 TL daha fazla tazminat alacaklar.

Kıdem tazminatında olduğu gibi, ihbar tazminatında da doğru orantıda yükseliş meydana geldi ve çalışanlara bu hususta çifte zam yapılmış oldu.

Bugün 10:17 TSİ - Ekonomi

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