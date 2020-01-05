Yine Zam, Yine Zam! Halk İsyan Etti... İstanbullulara Kötü Haber

Ekmek fiyatlarına yapılan zamlar halkı isyan ettirdi. Twitter'dan üzerinden sesini duyurmak isteyen halk, ardı ardına yapılan zamların artık kendilerini bıktırdığını anlattı. İstanbul'da da ekmek fiyatlarına zammın kapıda olduğu ifade edildi. İstanbul Fırıncılar Odası, zam talebinde bulundu. Eğer söz konusu talep onay alırsa ki, %90 oranla alacak. İstanbul'da ekmeğin gramaj fiyatı 250 gram yerine 200 gram olacak ve fiyatı 1.50 TL olacak. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin tarafından yapılan açıklamada, şuanda güncel olarak ekmeğin 250 gram olduğunu ve fiyatının 1.5 TL olduğunu, kendilerinin ise; ekmeğin gramajının 200'e düşürülmesiyle birlikte 1.5 TL yapılmasını talep ettiklerini ve bu fiyatın uygulamaya girmesini 4 gözle beklediklerini açıkladı.

Ankara'da da Zam Yapılmıştı

Ankara'da da ekmek fiyatlarına zam yapılmıştı. Normalde 1.25 TL olan ekmek fiyatlarına yapılan zamla birlikte artık ekmekler 1.50 TL olmuştu. Ankara'da bulunan fırıncılar, hem un, hem elektrik, hem su fiyatlarına yapılan zamlar sebebiyle maliyetlerinin uç noktaya dayandığını ve neredeyse hiç kar yapamadıklarını söylemiş ve ekmek zamlarının kaçınılmaz olduğunu ileterek, zam talebinde bulunmuşlardı. En son zammın Nisan ayında yapıldığı Ankara'da ekmek 1 TL'den 1.25 TL'ye çıkarılmıştı. 12 ay geçmeden yapılan bir diğer zamla birlikte ekmek fiyatı güncel olarak 1.5 TL oldu.

Twitter'da Tepki Gösterdiler

Ardı ardına her şehirden gelen ekmek zamlarına karşı Twitter kullanıcıları tepki gösterdi. Asgari ücrete yapılan zammın sonrasında, zamların teker teker eklendiğini, ve asgari ücrete gelen zammın yine hiçbir önem taşımadığını belirten kullanıcı sayısı oldukça fazla.

Bir kullanıcı, asgari ücrete hiç zam yapılmasa, diğer kalemlerin de zam almadığı takdirde geçimin daha rahat olacağını fakat asgari ücrete yapılan zammın sonrasında, diğer kalemlere daha yüksek zamlar yapıldığından dolayı geçimin git gide daha da zorlaştığını söyledi.