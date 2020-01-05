Büyük İkramiyeyi Kazanıp İntihar Etti! Şok Eden Olay

2005 yılında yapılan Milli Piyango Çekilişinde tam 5 Milyon TL ikramiye kazanan Ahmet Bayram isimli şahıs, parayla ilk olarak kendisine perk aldı. Ardından İstanbul'a yerleşti ve uzun zamandan beri aynı yastığı paylaştığı eşinden ayrıldı. Ahmet Bayram kazandığı paranın şehvetiyle kendini kaybetti ve gece hayatı, kumar, dostlarla yenilen paraların sonunda 5 kuruşsuz kaldı ve intihar etti.

Bir diğer milli piyango olayı ise bundan 41 yıl önce yaşandı. Mehmet Sarıoğlu isimli bir talihli, ilk olarka köyüne bir ev yaptırdı. Fakat zamanla parası bitince komşuları ona baktı. Yeşil kart sahibi olan Sarıoğlu, şuanda devletin verdiği yaşlılık maaşıyla yaşamına devam ederken, kısa süre önce de evi yangın sebebiyle kullanılmaz hale geldi. Sarıoğlu'nun köylüleri, aralarında topladıkları parayla evi yenilediler. Kimi kimsesi bulunmayan Sarıoğlu, hayatını kısa süre önce kaybetti ve yapılan otopsi çalışmasında soğuktan donarak öldüğü ortaya çıktı.

2014'e Milyoner Olarak Girdi, 2017'de Hayatı Bitti

Hamal olarak çalışan Fuat Özdemir isimli şahıs, 2014 yılına milyoner olarak girmişti. Fakat bu para; mutluluktan daha çok acı getirip hayatı zehir etti. İlk olarak Özdemir'in patronu paradan 5.5 milyonu zimmetine aldı. Karagümrüklü Nuriş'in evlatlarından yardım talep eden Özdemir, onlar tarafından da 2.kez dolandırıldı. Kalan tüm parasını da pavyonlara giderek buralarda yiyen Özdemir, 2015 yılında siroz teşhisiyle karşı karşıya kaldı ve 2017 yılında acı bir şekilde öldü.

Memurluk Hayaliyle Yaşıyor

Önceden memur olarak yaşamına devam eden Ayhan Yalçınkaya'da bir diğer milli piyango talihlisi. 12 yıl önce büyük ikramiyeyi kazanan Yalçınkaya, Eskiden çok daha güzel bir hayatı olduğunu; ilk olarak dostlarını kaybettiğini sonra parasını kaybettiğini aktardı. Memurluk hayatı devam etse huzuru olacağını fakat parası olmayacağını, talihli olduktan sonra parası olduğunu fakat huzurunu kaybettiğini açıkladı. Memurluğa geri dönmek istediğini söyleyen Yalçınkaya, ticaret hayatından bıktığını açıkladı.