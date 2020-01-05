Meteorolojiden Önemli Uyarı: Aman Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürülüğü tarafından yeni haftanın hava durumuyla ilgili alınan bilgilere göre, bugün özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri üzerinde başlayacak olan yağışlı havanın; özellikle Pazartesi gününden itibaren Doğu Karadeniz bölgesinin kıyı kesimleriyle, Doğu Anadolu bölgesinin doğu kesimleri dışında tüm Türkiye'de etki göstereceği ve geçen her saat etkisini artıracağı ifade ediliyor.

Yağışların özellikle kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak olarak etkisini göstereceği, iç kesimlerdeyse karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde meydana gelmesi bekleniyor. Öte yandan, rüzgarın ise Batı Karadeniz bölgesinin batısı ve Marmara bölgesinin tamamında bugün gece yarısı itibarıyla etki göstereceği, Kuzey ve Orta Ege bölgelerinde ise yarın akşamdan sonra etkisini git gide artırarak özellikle kuzey taraflardan ve bunun yanı sıra kuzeydoğu taraflarından 6 ila 8 kuvveti arasında yani 75 kilometre hıza kadar, fırtına olarak meydana geleceği tahmin ediliyor.

Önemli Uyarı

Türkiye'de Orta Karadeniz bölgesinin kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz bölgesinin doğu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin hem güney hem batı kıyıları; Güney doğu Anadolu bölgesiyle bunun yanı sıra 12 farklı şehirde (şehir listesi alt bölümde yer almaktadır) yağışlı olarak meydana geleceği ifade ediliyor.

Bahse konu olan yağışların, Doğu Akdeniz bölgesi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde hem yağmur hem sağanak olarak meydana geleceği, diğer yerlerde ise direkt olarak kar ya da karla karışık yağmur olarak kendini göstermesi tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından gelen yazılı açıklama kapsamında; hava sıcaklıklarının düşüş göstereceği şehirlerin, yarın itibarıyla alçak basınç merkezli yeni bir yağışlı sistem içerisinde yer alması bekleniyor.

Hafta sonunda yağışların hem yağmur hem sağanak, bazı kesimlerde ise yer yer kar şeklinde meydana geleceği ifade ediliyor.

O Şehirler: "Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı"