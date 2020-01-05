Hadise, Takipçisine Verdiği Cevapla Gündem Oldu: "Edepsiz"

2020 yılına girerken, ünlü sanatçıların sahne perfomanslarının yanı sıra, tercih ettiği sahne kıyafetleri de sosyal medyada büyük yankı uyandıran konulardan biriydi. Hadise, en çok konuşulan sanatçı olarak kendini gösterdi. Yılbaşı gecesinde beyaz bir mayo giyerek izleyenlerin karşısına çıkan ünlü şarkıcı Hadise, genel olarak onbinlerce beğeni alırken; birçok kişi tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Tercih ettiği kıyafete oldukça olumsuz yorumlarda bulunulan Hadise ise verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

Son dönemde şarkılarından daha fazla tercih ettiği kıyafetlerle gündeme gelen ve sosyal medyanın gündemine düşen; bunun yanı sıra magazin gündeminin de 1 numaralı ismi olan Hadise, bugüne kadar yanıt vermediği eleştiriler karşısında sessizliğini bozarak sert bir şekilde yanıt verdi.

Mayo trendine büyük bir hızla devam etmekte olan Hadise, bu kez kendine yöneltilen eleştiriler karşısında sessiz kalmak yerine cevap verme gereksinimi hissetti.

Ünlü şarkıcı Hadise, Twitter hesabı üzerinden kendilerine eleştiri yapanlara oldukça sert bir yanıt verdi. Kendine edepsiz yakıştırmasında bulunan Hadise, asıl edepsizliğin bunu yazanların kafasında olduğunu, edepsizliğin kıyafetle ölçülmeyeceğinin de altını çizen Hadise, bu kişilerin cahil olduğunu aktardı.

Bu İlk Değil

Hadise, sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Bundan daha önce de, "Sıfır Tolerans" isimli şarkıya çektiği klibin erotik sahneler içerdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu ve onbinlerce kişi tarafından sert dönütler almıştı.

Şarkıcı konuyla ilgili bir açıklama altına imza atmış; bir kadının bir aşkı anlatmakta olan ve direkt 1.şahıstan yansıtan sahneler çektiğinde bunun erotik olarak nitelendirildiğini, erkekler istediği gibi kadın manken ya da oyuncularla sahne çektiklerinde bunun hiçbir zaman erotik katagorisinde değerlendirilmediğini söyleyerek kadın duyarı yaptı.

Bir kadın olarak buna asla boyun eğmek zorunda olmadığını söyleyen Hadise, erkektir yapar, kadındır susar zihniyetinin her zaman karşısında olduğunu aktardı ve kadın haklarını destekleyenleri arkasına aldı.

İşte o kıyafet...