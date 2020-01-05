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Yerli Otomobilimiz Seri Üretime Geçiyor! Belli Oldu...

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen yerli otomobiliz seri üretime geçiyor. Yerli otomobilimizin üretiminin yapılacak olduğu Gemlik Askeri Hava Bölgesi üzerinde bugün incelemelerde bulunuldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Türkiye'nin ilk ve tek yerli otomobili, 2 yıl sonra yollardaki yerini alacak. Bunun yanı sıra yerli otomobile yönelik birçok önemli gelişme yaşanmaya devam ediyor. Yerli otomobilin fabrikasının temellerinin atılacak olduğu Bursa Gemlik ilçesindeki Askeri Hava Bölgesi üzerinde incelemelerde bulunuldu.

Garnizon Komutanı ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu, askeri bölge üzerine gelerek incelemelerde bulunacak olan heyete alanla ilgili birçok bilgi verdi. Söz konusu alana inceleme için gelen isimler ise şu şekilde öne çıktı:  Bursa Valisi Yakup Canpolat, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman

İncelemeler sonrasında bir takım açıklamalar altına imza atan Işık, Türkiye' nin yerli otomobilinin üretiminin gerçekleştirilecek olduğu alan üzerinde incelemeler yaptıklarını ifade etti. Bazı çevrelerin, bu alan üzerinde birçok zeytin ağacı bulunduğunu ve bunların kesilecek olduğunu iddia ederek ortalığı karıştırmak istediklerini ifade eden Işık, fabrikanın inşa edileceği bölge üzerinde hiçbir ağaç olmadığını aktardı.

Süreç Start Aldı

Işık, fabrikanın kurulacak olduğu alanla ilgili plan düzenleme çalışmalarına resmen başlandığını, bunun tamamıyla bakanlıklar tarafından yürütüldüğünü ve yine tüm takip işlemlerinin bakanlıklarca gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Yerli Otomobil Ne Zaman Üretilecek?

Geçen hafta tanıtım çalışmaları yapılan ve milyonlarca insana büyük gurur yaşatan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretim çalışmalarının başlayacağı ve 2022 yılında yollarda olacak yerli otomobilimizle ilgili detaylar teker teker netleşmeye başladı.

Babayiğitler olarak tanınan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda boy gösteren Türkiye'nin en büyük işletmelerinin sahipleri yerli otomobilimizin 2020 yılının sonunda seri üretiminin tamamlanacağını ve ilk araçların yollarda yer alacağını ifade ediyor. Yerli araçlarımız tamamen elektrikli ve modern görünümlü. Ön sipariş sürecinin de yakında başlayacak olduğu yerli otomobille detaylar her geçen gün netleşmeye devam ediyor.

Bugün 14:02 TSİ - Ekonomi

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