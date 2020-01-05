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Doğalgaz Faturasını Yarı Fiyatına Düşürebilirsiniz! İşte o yöntem...

Soğuk havalar her geçen gün soğukluğunu daha da artırmaya devam ediyor. Doğal gaz faturaları, gelen soğuk havaların etkisiyle doğru orantıda yükselmeye başladı. Çünkü ısınmak için daha yüksek dereceler açılıyor. Artış gösteren faturalar, bütçeyi aşmış durumda. Bu yöntemlerle birlikte doğal gaz faturalarında tasarruf etme imkanı var. İşte Doğal gaz faturanızı yarı yarıya düşürebileceğiniz öneriler.

Enver Yılmaz
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Doğal gaza yapılan zamlar ve soğuk havaların son zamanlarda tüm Türkiye'yi etki altına almasıyla birlikte doğal gaz faturalarında doğru orantıda yükseliş meydana geldi. Doğal gaz faturalarının bütçeyi sarsmaması için birçok tasarruf yöntemi bulunuyor. Tüm bu yöntemleri uygulayan bireylerin faturası yarı yarıya düşüyor. İşte detaylar...

Balonlu naylonu bilmeyen yoktur. Genel olarak elektronik ürünler ve mobilyaların zarar görmemesi için sarılır ve patlatması oldukça zevklidir. Bu balonlu naylonlar, doğal gaz tasarrufu noktasında can kurtarıcı oluyor. Bu naylonlar, doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürmek için oldukça önemli ürünler olarak dikkat çekiyor.

Evde bulunan camların kalitesi, hem yapının hem de kalınlığın eseri olarak konutun soğumasına ve doğal gaz faturalarının oldukça yüksek seviyelerde gelmesine sebebiyet veriyor. Yani evi  soğutan en temel unsur camlar olarak dikkat çekiyor.

Hem Sibirya, hem de Rusya ülkelerinde kış aylarında kullanılmakta olan, oldukça basit ve etkili yöntemle birlikte ev ısısında daha yüksek bir artış meydana gelecek ve bu sayede doğal gaz faturaları hemen hemen yarı yarıya düşecek.

Nasıl Uygulanıyor?

Balonlu naylon yerine bir diğer tercih olarak alüminyum folyo'da kullanabilirsiniz. Fakat alüminyum folyo kullanıldığında ev içerisi tamamen karanlık bir hal alıyor. Bu sebepten dolayı ışıktan ve güneşten yararlanmak için balonlu naylon kullanmak gerekiyor.

Balonlu naylon muhteşem bir yalıtım ürünü olarak dikkat çekiyor. Öncelikle camın boyutlarına eş değer boyutta boşluk kalmayacak şekilde balonlu naylon kesmeniz gerekiyor. Kestiğiniz balonlu naylonu uygulamadan önce camı ıslatın.

Ardından ise balonlu naylonu yapıştırın. Bu yöntemi uygulamanızla birlikte ortam havasında müthiş bir değişim yaşanacağını göreceksiniz. Böylelikle doğal gaz derecesini oldukça düşük seviyelere getirecek ve mükemmel şekilde tasarruf yapmış olacaksınız. Çünkü evin soğumasındaki %60'lık orana sahip olan camlar, en güzel balonlu naylonla yalıtılıyor. Balonlu naylonun ne olduğunu bilmeyenler için fotoğrafı aşağıda yer almaktadır:

Bugün 14:10 TSİ - Ekonomi

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