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Ülkede 3 Gün Yas İlan Edildi!

Irak'ın Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bağdat'ta gerçekleştirilen ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymanı başta olmak üzere, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı olan Ebu Mehdi el- Mühendis ile toplam 8 kişi için 3 günlük ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 3 Ocak 2020 tarihinde; İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı olarak çalışan Kudüs Gücü Komutanı İranlı General Kasım Süleymanı ve Haşdi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı yolunda gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda öldürdüğüyle ilgili açıklama yapmıştı.

Saldırı sonucunda Süleymani başta olmak üzere, İranlı subaylar ve Mühendis'in de aralarında yer aldığı 10 kişi hayata gözlerini yummuştu ve olay Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

ULUSAL YAS

Irak Başbakanı olan Adil Abdulmehdi ofisinden gelen yazılı açıklamaya göre, 3 günlük ulusal yas ilan edildiği açıklandı. Sonrasında ise İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından farklı bir açıklama geldi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle birlikte, onun izlediği yolun önünün kesilmeyeceği, suçlulardan ise acı bir şekilde intikam alacaklarını açıklayan Hamaney, kendi ülkelerinde de 3 günlük ulusal yas ilan etmişti. Süleymani'nin yerine de Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı olan Kudüs Gücü Komutanlığını yapan General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti olan Bağdat'ta ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonla birlikte canice öldürülmesinin sonrasında, Dünya'da tansiyon direkt üst seviyelere çıkmıştı. İran'ın misilleme mesajları altına imza attığı ABD'nin kontrolünde olan çok sayıda bölge hedef listesine eklendi.

Olay Neydi?

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı olarak görev yürüten Kudüs Gücü Komutanı olan General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el- Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınlarında gerçekleştirilen saldırı sonucunda öldürüldüğünü açıklamış ve saldırıyı Trump emrinde gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanında aynı zamanda Mühendis'in de aralarında yer aldığı 5 Iraklı ile birlikte toplam 10 kişi hayata gözlerini yummuştu.  İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Irak lideri ülkelerinde 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini açıklamışlardı.

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