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Derya Arbaş Kimdir?

Derya Arbaş Kimdir? Zerrin Arbaş’ın televizyonda konuk olarak katıldığı programda kızının vefatı hakkında ilk kez konuştu.
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Derya Arbaş Kimdir?

Zerrin Arbaş’ın televizyonda konuk olarak katıldığı programda kızının vefatı hakkında ilk kez konuştu. 2003 yılında genç yaşta kızının kaybetme acısı yaşayan anne Arbaş’ın canlı yayında anlattıklarından sonra birçok kişi genç yaşta vefat eden Derya Arbaş’ın hayatına dair bilgileri merak etti. Bunun üzerine gündemdeki Derya Arbaş kimdir sorusunun cevabı olarak yazımızı okuyabilirsiniz.

Sanatçı bir aileden gelen Derya Arbaş, 17 Haziran 1968 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Santa Monica adlı eyaletinde dünyaya gelmiştir. Annesi Zerrin Arbaş eski Türkiye güzeli ve oyuncudur. Babası ise Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve Apaçi Kızılderili kökenli Dehl Berti’dir. Çocukluğu Amerika’da geçen Derya Arbaş, 1991 yılında babasını kaybetmiştir. Küçük yaşlardan itibaren annesi gibi oyunculuğa özenen Derya Arbaş, ilk film setine de annesinin yanında çıktı. Annesi Zerrin Arbaş’ın oynadığı rolün çocukluğunu canlandıran Derya Arbaş’ın ilk kez kamera karşısına geçmiş olduğu bu film 1974 yılında çekilen “Battal Gazi’nin Oğlu” adlı yapımdı.

Türkiye’ye Geldikten Sonra Ünlendi

Türkiye’den gelen film teklifleri üzerine ülkeye taşınmaya karar veren Derya Arbaş, kısa süre içerisinde birçok filmde oyunculuk hünerlerini sergileyerek ünlenmeye başladı. Henüz 15 yaşındayken “Kuyucaklı Yusuf” filminde Talat Bulut ile birlikte rol alarak adından söz ettirmeye başladı. Bunun ardından 1985 yılının aralık ayında da Playmen dergisinin kapağında yer aldı.

Gizlice Yaptığı Evlilik Uzun Sürmedi

Derya Arbaş, henüz 18 yaşındayken Ağrı’nın Tutak İlçesi’ne bağlı Sincan Köyü’nde oturan ve aşiret lideri olduğu bilinen Mehmet Polat’ın oğluna aşık oldu. 1986 yılında “Dilan” filmini Ağrı’da çekerken tesadüfen denk geldiği Nihat Polat ile gizlice evlenen ünlü başarılı oyuncu, bu evliliğin ardından kameralar önünden uzaklaştı. Bunun üzerine tekrar Amerika Birleşik Devletleri’ne dönerek burada California Institue Of The Arts sanat akademisinde, resmi ve heykel üzerine eğitim alan Derya Arbaş, 1986 yılında Nihat Polat ile yaptığı evliliğini 1989 yılında sonlandırdı.

Derya Arbaş’ın Vefatı

Bir süre Amerika’da yaşadıktan sonra 2003 yılında Türkiye’ye dedesinin vefatı için gelen Derya Arbaş, cenazeden sonra 20 Ekim’de Los Angeles’taki evine döndü. Dedesinin Türkiye’deki evine yerleşme planları yapan Derya Arbaş, Amerika’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu vefat ettiğinde 35 yaşındaydı.

Bugün 23:20 TSİ Ankara- Biyografi

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