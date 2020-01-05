Disney Filmi Dumbo Konusu ve Dumbo Filmi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dumbo adlı filmin yönetmenlik koltuğundan Tim Burton yer alıyor. Walt Disney’in 1941 yılında ürettiği Dumbo isimli animasyon filmi, ünlü yönetmen tarafından tekrar beyaz perdeye aktarılıyor. Uçan fil Dumbo’nun eğlenceli hayat hikâyesinin konu olarak işlendiği uyarlama film, 5 Nisan 2019 tarihinde beyaz perdeden seyirciyle buluştu.

Teknolojinin sinema sektöründe de giderek artan kullanımı dolayısıyla son zamanlarda bilgisayardan oluşturulan görsellerle yapılan filmlerden biri olan Dumbo, ilk olarak 1941 yılında gösterime girmişti. Uçan bir fil olan Dumbo’nun hikâyesinin anlatıldığı bu animasyon filmi Walt Disney tarafından üretilmişti. Ünlü yönetmen Tim Burton tarafından tekrar beyaz perdeye uyarlanan bu film son model animasyon teknolojisi kullanılarak sinema perdesine aktarılıyor.

Dumbo Filmi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olduğu görülen filmde, Colin Farrell, girdiği savaşta tek kolunu kaybedip, sirk yaşamına geri dönen Holt Farrier isimli bir gaziyi canlandırıyor. Öte yandan beyaz perdenin diğer usta ismi Danny DeVito ise, Holt Ferrier’ın çalıştığı Medici Bros. adındakı sirkin yöneticisi rolünde oynuyor.

Filmin daha önce yayınlanan fragmanı incelendiğinde Dumbo isimli filin bilgisayar destekli animasyon (CGI) teknolojisiyle üretilmiş olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Kimi animasyon severler tarafından Dumbo’nun görüntüsü yapay olarak görüldüğü iddiasıyla tepki toplasa da animasyonları gayet başarılı bulanlar da yok değil. Öte yandan Walt Disney’in vizyona girecek olan son filmi olan Dumbo’nun yönetmenlik koltuğunda ünlü isim Tim Burton’ın oturacak olması, başarılı yönetmenin hayranlarını oldukça heyecanlandırmışa benziyor.

Vizyon Tarihi 5 Nisan 2019

Türkiye’de 5 Nisan’dan itibaren beyaz perdede sinemaseverler ile buluşacak olan Dumbo adlı yapım, her yaştan kişiye hitap eden görselleri ve senaryosuyla merakla beklenmeye başlandı.

Heyecanla gösterime girmesi beklenen filmin oyuncu kadrosunda; Holt Ferrier rolünde Colin Farrell, Colette rolü ile Eva Green, Medici rolünde Danny DeVito ve Vandemere rolünde Micheal Keaton yer alıyor. Animasyon, aile ve macera kategorisinde gösterilen filmin süresi ise 1 saat 52 dakika olarak dikkat çekiyor. Çekimleri Amerika Birleşik Devletleri’nde Walt Disney Stüdyolarında tamamlanan yapım 5 Nisanda seyirciyle bulaşacak.