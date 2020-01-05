Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi

Dushenne Musküler Distrofi (DMD) diğer adıyla kas erimesi hastası olan Necip ve Leyla Deniz çiftinin 17 ve 9 yaşındaki oğulları Samet ve Umut kardeşler ameliyat olmak için Hindistan'a gitmeyi bekliyor. Deniz Ailesi tedavi masrafını karşılayacak hayırseverlerden yardım bekliyor

İki kardeş dünyada nadir görülen kas hastası. Samet ile Umut’un kasları her geçen gün eriyor. Yürüme ve hareket fonksiyonları yavaşlıyor. Hastalığı yavaşlatmanın tek yolu kök hücre tedavisi.

Öz Karalar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen organizasyon ile Samet ve Umut Kardeşlere yardım eli uzatıldı. Tedavinin masraflarının karşılanması için seferber olan Başkan Karadavut’da iki kardeşe umut olacak tedavinin devam etmesi için yardımda bulundu.

Başkan Karadavut yaptığı açıklamada

“Biz bir STK olarak kendi çabalarımız ile topluma yararlı hizmetler sunmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için ekip arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Karınca kararınca Bugün Samet ve Umut kardeşimin yarasına merhem olmaya çalıştık ve olmaya da devam edeceğiz.

İki kardeşinde yurt dışında Kök Hücre tedavisi görmeye ihtiyacı var ameliyat tarihlerin de yaklaşıyor ancak bu tedaviyi sürdürebilmeleri için yardımsever yurttaşlarımızın onların yanında olması gerekiyor.

Ben isterim ki Dünyada yardıma ihtiyaç duyan hiç kimse olmasın ancak günümüz şartlarında böyle bir Dünya hayal gibi görünüyor.

Bizler bu hayali gerçeğe dönüştürmek için az çok demeden çevremizdekilere yardım etmeliyiz. Yardım etmeyen insan yaşadığını bilemez. Mevlam tüm hastalarımıza şifa versin. Allah kimseyi darda bırakmasın.” İfadelerini kullandı.