Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 23:40 TSİ- Belediye G: Bugün 23:48 TSİ

Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi

Kök Hücre tedavisi gören Samet İle Umut Kardeşlere bir yardım elide Yozgat Merkez Öz Karalar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Levent Karadavut'tan geldi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi

Dushenne Musküler Distrofi (DMD) diğer adıyla kas erimesi hastası olan Necip ve Leyla Deniz çiftinin 17 ve 9 yaşındaki oğulları Samet ve Umut kardeşler ameliyat olmak için Hindistan'a gitmeyi bekliyor. Deniz Ailesi tedavi masrafını karşılayacak hayırseverlerden yardım bekliyor

İki kardeş dünyada nadir görülen kas hastası. Samet ile Umut’un kasları her geçen gün eriyor. Yürüme ve hareket fonksiyonları yavaşlıyor. Hastalığı yavaşlatmanın tek yolu  kök hücre tedavisi.   

Öz Karalar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen organizasyon ile  Samet ve Umut Kardeşlere yardım eli uzatıldı. Tedavinin masraflarının karşılanması için seferber olan Başkan Karadavut’da iki kardeşe umut olacak tedavinin devam etmesi için yardımda bulundu.

Başkan Karadavut yaptığı açıklamada

“Biz bir STK olarak kendi çabalarımız ile topluma yararlı hizmetler sunmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için ekip arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Karınca kararınca Bugün Samet ve Umut kardeşimin yarasına merhem olmaya çalıştık ve olmaya da devam edeceğiz.

İki kardeşinde yurt dışında Kök Hücre tedavisi görmeye ihtiyacı var ameliyat tarihlerin de yaklaşıyor ancak bu tedaviyi sürdürebilmeleri için yardımsever yurttaşlarımızın onların yanında olması gerekiyor.

Ben isterim ki Dünyada yardıma ihtiyaç duyan hiç kimse olmasın ancak günümüz şartlarında böyle bir Dünya hayal gibi görünüyor.

Bizler bu hayali gerçeğe dönüştürmek için az çok demeden çevremizdekilere yardım etmeliyiz. Yardım etmeyen insan yaşadığını bilemez. Mevlam tüm hastalarımıza şifa versin. Allah kimseyi darda bırakmasın.” İfadelerini kullandı.

Bugün 23:40 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Altındağ'da 10 bin çocuk tiyatroyla buluştu mask
Altındağ'da 10 bin çocuk tiyatroyla buluştu
Çankayalının Belediyedeki ilk adresi Hoş Geldiniz Masası oldu mask
Çankayalının Belediyedeki ilk adresi Hoş Geldiniz Masası oldu
Etimesgut'ta tesis isimlerinde Türk vurgusu dikkat çekiyor mask
Etimesgut'ta tesis isimlerinde Türk vurgusu dikkat çekiyor
2020 yılının ilk Meclis Toplantısı’nda önemli mesajlar mask
2020 yılının ilk Meclis Toplantısı’nda önemli mesajlar
Başkan Altınok: "Erken teşhis için vakit kaybetmeyelim" mask
Başkan Altınok: "Erken teşhis için vakit kaybetmeyelim"
Fatma Şahin, Başkan Yaşar'ı ziyaret etti mask
Fatma Şahin, Başkan Yaşar'ı ziyaret etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin mask
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış! mask
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış!
Altınok: "Hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir çalışma yürütüyoruz" mask
Altınok: "Hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir çalışma yürütüyoruz"
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak mask
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak
Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor mask
Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor
Polatlı ilçesinde su kesintisi mask
Polatlı ilçesinde su kesintisi

GALERİ

Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL