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Evde Cilt Bakımı Konusunda Yapılabilecek 6 Pratik Yöntem

Evde Cilt Bakımı Konusunda Yapılabilecek 6 Pratik Yöntem. Cildinin ışıl ışıl görülmesini isteyen ve sağlıklı bir cilde sahip olma hevesinde olan herkesin evde uygulayabileceği basit yöntemler
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Evde Cilt Bakımı Konusunda Yapılabilecek 6 Pratik Yöntem

Cildinin ışıl ışıl görülmesini isteyen ve sağlıklı bir cilde sahip olma hevesinde olan herkesin evde uygulayabileceği basit yöntemler sayesinde parlak ve sağlıklı bir cilde kavuşmak oldukça kolay. Cilt bakımına vakit ayırmanın giderek zorlaştığı günlük hayatın koşuşturmacasında bu 6 pratik yöntemi uygulayarak sağlıklı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Yüzünüzü Temizleyin

Cilt bakımında en temel faktör cildi temiz tutmaktır. Güzel bir cilt görünümünün arkasında cildin temizliği gelmektedir. Bu sebeple de temiz ve nemli bir yüz için yüzünüzü bol bol yıkamanız gerekir. Yüz bölgesi için bol su ile yıkamanın yanında yüz temizleme jellerini de kullanabilirsiniz. Bunun yanında temizleme sütleri de sizin en büyük yardımcınız olacaktır.

Dişlerinize Önem Verin

Temiz, parlak ve lekesiz bir cildin en güzel tamamlayıcısı şüphesiz ki dişlerdir. Sağlıklı ve temiz dişlerle gülümsemenizi öne plana çıkararak çevrenize karşı güzel görünüme sahip olabilirsiniz. Öte yandan ciltlerin devamlı olarak temiz ve bakımlı tutulması bakteri oluşumunu da engelleyecektir. Söz konusu dişlerde oluşan bakterilerin enfeksiyona sebep olması ve bunun da cilde yayılması hiç karşılaşılmak istenmeyecek türden bir risktir.

Cilt Temizliğinde Tonik Kullanın

Yüzünüzü bol su ile temizledikten sonra mutlaka tonikleme işlemini uygulayın. Bu sayede cildinizdeki gözeneklerde biriken yağı ve kiri tam anlamıyla söküp atmış olursunuz. Siyah nokta ve sivilce oluşumunda büyük ölçüde engelleyici etkisi olduğu bilinen tonikler ile parlak ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.

Nemlendirici Krem Kullanın

Nemlendirici kremlerle cildinizi hem temiz tutabilir hem de besleyerek güzel ve doğal bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Buhar Uygulaması

Siyah noktalar ve sivilceler, deri üzerinde bulunan gözeneklere tutunan kir ve yağın birikmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple cilt gözeneklerinin temizlenmesi sivilce ve siyah nokta oluşumunu engellemede oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Siyah noktaları temizlemek ve cildinizi yağdan arındırmak istiyorsanız bol buharlı bir duş alın veya su ısıtarak yüzünüzü suyun buharına tutun.

Peeling

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için ölü hücrelerin cilt yüzeyinden atılması gerekiyor. Bu sebeple peeling yaparak cildinizi parlak bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Dün 23:58 TSİ Ankara- Sağlık

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