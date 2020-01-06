Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:34 TSİ- Spor G: Bugün 09:36 TSİ

Aygün ve Kaba Osmanlıspor’da

Antalya’da sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını devam ettiren başkent ekibinin kampına Emre Aygün ve Necdet Kaba da dahil oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Osmanlıspor kadrosuna iki oyuncu daha kattı. Emre Aygün ve Necdet Kaba’yla anlaşan başkent ekibinde iki oyuncu antrenmana çıkarak takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Osmanlıspor günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan günün ilk antrenmanı 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas organizasyonunda bulunan mor-sarılı ekip dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı.

Başkent ekibi akşam antrenmanına ise topla ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde dar alanda pas organizasyonunda bulunan mor-sarılılar taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı sonlandırdı.

Kampta iki günü geride bırakan başkent ekibi, yarın (Pazar) 3. Lig ekiplerinden Aksarayspor’la Kaya Otel’in 2 numaralı sahasında saat 11:00’da ilk hazırlık maçını oynayacak.
# OSMANLISPOR İLE İLİŞKİLİ:
Osmanlıspor tempo yükseltti mask
Osmanlıspor tempo yükseltti
Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı mask
Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı
Osmanlıspor, Balıkesirspor maçının taktiklerini çalıştı mask
Osmanlıspor, Balıkesirspor maçının taktiklerini çalıştı
Osmanlıspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı mask
Osmanlıspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı
Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi mask
Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi
Osmanlıspor, İstanbulspor maçına hazır mask
Osmanlıspor, İstanbulspor maçına hazır
Mor-sarılılar tam kadro çalıştı mask
Mor-sarılılar tam kadro çalıştı
Osmanlıspor taktik çalıştı mask
Osmanlıspor taktik çalıştı
Antrenman kuvvetle başladı taktikle son buldu mask
Antrenman kuvvetle başladı taktikle son buldu
Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı mask
Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı

Bugün 09:34 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Türk Telekom ilk yarıyı galibiyetle kapattı mask
Türk Telekom ilk yarıyı galibiyetle kapattı
Aygün ve Kaba Osmanlıspor’da mask
Aygün ve Kaba Osmanlıspor’da
Osmanlıspor tempo yükseltti mask
Osmanlıspor tempo yükseltti
3 milyon kişi stadyumları doldurdu mask
3 milyon kişi stadyumları doldurdu
Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı mask
Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı
Spor Dünyasında 2019 Yılı Böyle Geçti mask
Spor Dünyasında 2019 Yılı Böyle Geçti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi mask
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı... mask
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış! mask
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış!
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak mask
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak
Altınok: "Hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir çalışma yürütüyoruz" mask
Altınok: "Hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir çalışma yürütüyoruz"
Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor mask
Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor

GALERİ

Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL