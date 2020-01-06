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Herkes spor salonuna yazılmak zorunda değil!

Bağışıklığı güçlendirmenin yolu doğru beslenme, doğru uyku düzeni ve doğru egzersizden geçiyor… Uzm. Dr. Füsun Özkutucu, “Herkes spor salonuna yazılmak zorunda değil, tedbirli giyinerek günde yarım saatlik bir yürüyüş yapmak bile bağışıklık sistemimiz için oldukça faydalı” diyor.

Tuğçe Cantürk
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AÇIK HAVADA YÜRÜYÜŞ EN ETKİLİ EGZERSİZ

Soğuk havaların kapıya dayandığı bugünlerde sağlığımızı korumak için neler yapabiliriz? Batıgöz Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, soğuk havalarda alınabilecek önlemler hakkında açıklamalarda bulundu…

Kış aylarında insanların dikkat etmesi gereken en önemli unsurlardan biri; vücudun bağışıklık direncini artırmaya yönelik bir yaşam sürdürmektir. Bu dönemde küçük bir soğuk algınlığı bile önemsenmediği takdirde zatürre ya da grip gibi ateşli hastalıklara dönüşebilir. Bu nedenle öncelikle beslenmeye oldukça dikkat etmek gerekir. Özellikle hekiminizin önerdiği farklı hastalıklarınızı etkilemeyecek bitki çayları tercih edilebilir. Zencefil, tarçın gibi bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerden destek alınabileceğini belirten Uzm. Dr. Füsun Özkutucu, C vitamininden zengin besinlerin de tüketilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

OFİSLERDE RİSK DAHA FAZLA
Kapalı ve sıcak alanlarda mikropların daha hızlı yayıldığını biliyoruz. Hastalık başladıysa ofis ya da okul gibi kapalı alanlarda bulunmamak oldukça önemlidir. Eğer mutlaka gidilmesi gerekiyorsa, ağız ve burun maskesi ile ortamda bulunmak hastalıkların yayılmasını engellemek açısından oldukça önemlidir. Aynı şekilde toplu taşıma araçlarında da maske kullanımı hastalıkların yayılmasını engellemek açısından önem arz etmektedir.

KRONİK HASTALIĞINIZ VARSA DİKKAT!
Diyabet, tansiyon ya da kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara sahip kişilerin kış aylarında kendilerine ekstra özen göstermeleri gerekir. Özellikle diyabet hastaları, üşüdüklerini hissetmemeleri ihtimaline karşı daha sıkı giyinerek önlem almalıdır.

AÇIK HAVADA YÜRÜYÜŞ EN ETKİLİ EGZERSİZ
Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için beslenme ve uyku düzeninin de önemine dikkat çeken Batıgöz Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, günde 7-8 saat uyku uyumak, mevsimine uygun özellikle C vitamini yönünden zengin gıdalarla beslenmek ve tüm bunlarla birlikte düzenli egzersiz yapmanın bize önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. “Herkes spor salonuna yazılmak zorunda değil, tedbirli giyinerek günde yarım saatlik bir yürüyüş yapmak bile bağışıklık sistemimiz için oldukça faydalıdır” diyen Uzm. Dr. Füsun Özkutucu, egzersizlerle salgılanan serotonin hormonunun da ruhen iyi hissettireceğini vurguladı.
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Bugün 09:43 TSİ - Sağlık

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