Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:43 TSİ- Belediye G: Bugün 10:01 TSİ

Altındağ'da 99 can dost sahiplendirildi

2019’da 99 hayvana sıcak yuva bulduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, vatandaşlara can dostları satın almak yerine barınaktan sahiplenme çağrısında bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi, Tatlar Mahallesi’nde bulunan modern barınağı ile can dostlara şefkat eli uzatıyor. Altındağ’da sokakta yaşayan hayvanları yalnız bırakmayan Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde besleme çalışmalarına devam ediyor.

Belirlenen noktalarda periyodik olarak besleme çalışması yapan Altındağ Belediyesi, yaralı ve güçten düşmüş hayvanların da tedavilerini gerçekleştiriyor.

2019 yılında Altındağ genelinde 763 sokak hayvanına aşı yapan ekipler, 279 güçten düşmüş hasta hayvanın da tedavilerini gerçekleştirdi. Altındağ Belediyesi, barınaktaki 99 sokak hayvanı da sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

“BESLEME YAPIYORUZ”

Altındağ’da sokak hayvanları için periyodik besleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Kış aylarında Altındağ Belediyesi olarak belirli noktalarda can dostlarımız için besleme çalışmalarını yürütüyoruz. Bunun dışında da Tatlar Mahallesi’nde bulunan modern barınağımızla can dostlarımıza kucak açıyoruz. 2019’da 99 can dostumuzu yeni yuvalarına teslim ettik. Evlerinde hayvan beslemek isteyen hemşehrilerimiz, Pet-Shop’lardan satın almak yerine barınağımızdan sahiplenebilirler.” ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gençlik Meclisi engellilere kucak açtı mask
Gençlik Meclisi engellilere kucak açtı
Etimesgut'ta karla mücadele devam ediyor mask
Etimesgut'ta karla mücadele devam ediyor
Başkan Yaşar'dan bürokratlarına "tasarruf" talimatı mask
Başkan Yaşar'dan bürokratlarına "tasarruf" talimatı
Çankaya’da karla mücadele başladı mask
Çankaya’da karla mücadele başladı
Çankaya şiddete karşı kadınların yanında mask
Çankaya şiddete karşı kadınların yanında
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi sinema salonu hizmete girdi mask
Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi sinema salonu hizmete girdi
Çankaya'da 73 bin 840 sokak hayvanına tedavi işlemi mask
Çankaya'da 73 bin 840 sokak hayvanına tedavi işlemi
Kahramankazan'da et, kavun ve bal festivali mask
Kahramankazan'da et, kavun ve bal festivali
Yenimahalle Belediyesi, memurların yüzünü güldürdü mask
Yenimahalle Belediyesi, memurların yüzünü güldürdü

Bugün 09:43 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gençlik Meclisi engellilere kucak açtı mask
Gençlik Meclisi engellilere kucak açtı
Başkan Yaşar'dan bürokratlarına "tasarruf" talimatı mask
Başkan Yaşar'dan bürokratlarına "tasarruf" talimatı
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi sinema salonu hizmete girdi mask
Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi sinema salonu hizmete girdi
Çankaya'da 73 bin 840 sokak hayvanına tedavi işlemi mask
Çankaya'da 73 bin 840 sokak hayvanına tedavi işlemi
Kahramankazan'da et, kavun ve bal festivali mask
Kahramankazan'da et, kavun ve bal festivali
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi mask
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı... mask
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
Çankaya’da karla mücadele başladı mask
Çankaya’da karla mücadele başladı
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak mask
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak

GALERİ

Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL