Kahramankazan'da et, kavun ve bal festivali

Kahramankazan Belediyesi, son yıllarda meydana gelen bazı tarımsal hastalıklar nedeniyle üretiminde düşüş yaşanan ilçenin meşhur kavununun rekoltesini yeniden yükseltmek için kolları sıvadı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, rekoltenin eski haline yükselmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, eti, kavunu ve balıyla meşhur ilçelerinde bu yıl “Et, Kavun ve Bal Festivali” düzenleyecekleri müjdesini verdi.

Kahramankazan Belediyesi, ilçenin meşhur kavununun, son yıllarda meydana gelen tarımsal bazı hastalıklar nedeniyle düşen rekoltesini yeniden yükseltmek için bir zirve gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurumların temsilcileri ile çiftçi ve üreticiler katıldı. Meşhur Kahramankazan Kavunu’nda rekolteyi yeniden yükseltmek için düzenlenen toplantıda, alınacak tedbirler ve izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Zirve kapsamında paydaşların yürüteceği çalışmaların esasları belirlenirken, ortak çalışma grupları da oluşturuldu.

Kavunumuza sahip çıkacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, meşhur Kahramankazan Kavunu’nun üretiminde son yıllarda yaşanan düşüşün kendilerini üzdüğünü belirterek, rekoltenin eski haline gelmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Belediyelerinin bunun için tüm tedbirleri aldığını ifade eden Oğuz, gerçekleştirilen toplantının bu açıdan oldukça faydalı olduğunu kaydetti. Bu kapsamda belirledikleri 650 dönüm araziye bu yıl Kahramankazan Kavunu ekileceğini anlatan Oğuz, çiftçi ve üreticilere tohum ve ilaç başta olmak üzere tüm destekleri vereceklerinin altını çizdi. Oğuz, “Yeter ki meşhur kavunumuz ekilmeye devam edilsin. Bu anlamda çiftçi ve üreticilerimizin her zaman yanındayız. Meşhur kavunumuza sahip çıkacağız.” dedi.

Et, kavun ve bal festivali

Başkan Oğuz, eti, kavunu ve balıyla meşhur ilçelerinde bu yıl “Et, Kavun ve Bal Festivali” düzenleyeceklerinin müjdesini verdi. Oğuz, “İnşallah bu yıl Kahramankazan’da Ankara’nın en büyük festivallerinden biri olacak olan Et, kavun ve bal festivalini yapacağız. Bunun hazırlıklarına da başladık. Nasip olursa eylül ayında bu büyük festivali düzenleyeceğiz. Tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan ilçemizi bu yönüyle de tanıtacağız.” diye konuştu.