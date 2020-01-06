Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi sinema salonu hizmete girdi

Vatandaşların hayat konforunu artırmak adına Başkan Ertuğrul Çetin tarafından hayata geçirilen Pursaklar Aile Yaşam Merkezi’nde hayata dair her şey bulunuyor.

Millet Kıraathanesi, Şehir Kütüphanesi, Dernekler Lokali, Yaren Evi, Hanımlar Lokali, Dede Torun Lokali, Tebessüm Çarşısı, Çocuk Kütüphanesi, Spor Salonları, El Sanatları Atölyesi, Gençlik Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve ilçenin havasını değiştiren Yaşam Merkezi Sinema salonu da beyaz perdesini 'Sevginin Gücü" filmi ile açtı.

Pursaklar’da kültür ve sanatın gelişmesi için çalışmalara hız verilirken, Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezi’nde sinema salonu da Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatları sonrasında faaliyete geçirildi. Pursaklar halkını sinemaya davet eden Başkan Ertuğrul Çetin, ilk filmi Erdemli Gençlik üyeleri ile birlikte izleyerek, yeni hizmetleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceğini aktardı.

Erdemli Gençlik üyeleri sinema salonun açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek “Yeni sinema salonunu çok beğendik. Bu önemli kültürel ve sanatsal tesisi Pursaklar’a kazandırdığı için Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin’e çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Sanatın gençlerin motivasyonunda, yaşamı doğru algılanmasında, hedeflerinin belirlenmesinde çok değerli bir araç olduğunu düşünüyorum. Genç nüfusun yoğun olduğu bir ilçeyiz. Sosyal anlamda da gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bir dizi aktivitelerimiz, projelerimiz uygulanıyor. Yeni açtığımız sinema salonumuz bunlardan sadece bir tanesi. Gelişen, değişen, büyüyen, bölgenin en önemli ilçelerinden olma yolunda hızla ilerleyen ilçemizde her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. En güzel hizmetleri hemşerilerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun.’’ dedi.