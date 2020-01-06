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​Acer, B250i taşınabilir LED projektörünü duyurdu

Acer, kullanıcıların eğlenceyi yanlarında taşımalarını mümkün kılan, stüdyo kalitesindeki ses üretimi ve hepsi bir arada şeklinde bir çözüm sunan yeni B250i taşınabilir LED projektörünü duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Acer, kullanıcıların eğlenceyi yanlarında taşımalarını mümkün kılan, stüdyo kalitesindeki ses üretimi ve hepsi bir arada şeklinde bir çözüm sunan yeni B250i taşınabilir LED projektörünü duyurdu. Kablosuz olarak Full HD 1080p görüntü yansıtabilen bu kompakt cihaz, otomatik odaklama ve üst düzey ses kalitesi gibi özellikleri, bir çantaya dahi kolayca sığabilen son derece rahat taşınabilir bir gövde tasarımıyla sunuyor. Cihaz, taşınabilirlikten ödün vermeden dört dörtlük görüntü ve ses kalitesi elde etmek isteyen ve kurulumu kolay bir eğlence cihazı arayan kullanıcılara ideal bir çözüm sunuyor.

Üstün Ses Kalitesine Sahip Taşınabilir Eğlence Merkezi

Yalnızca 205 x 204 x 78 mm boyutlarında ve 1.450 gr ağırlığında[1] olan Acer B250i, bir çantaya kolayca sığabilen, çabucak kurulabilen ve her yerde kullanılabilen bir eğlence merkezi şeklinde tasarlandı. Bu kompakt boyutlardaki projektörde pasif radyatörlere sahip iki adet 5 W hoparlör bulunuyor. Waves Maxx® Audio ve Acer TrueHarmony teknolojilerinden yararlanan bu hoparlörler etkileyici sesler, net ve keskin baslar oluşturuyor. İster arkadaşlarla bir karaoke gecesi isterse okul veya iş toplantısı için hazırlanan bir sunum: B250i, en talepkâr kullanıcıları dahi etkileyebilecek seviyede performans sunuyor.

Parlak LED ve Otomatik Odaklama ile Yüksek Kaliteli Full HD Çözünürlük

Acer B250i, tek bir tuşla, yansıtılan yüzeyde en hızlı şekilde otomatik odaklama yapabilen, göz alıcı Full HD 1080p görüntüler üretiyor. Cihazda 1000 ANSI lümene kadar parlaklık ve 5000:1 kontrast oranı gibi özelliklerin yanı sıra Rec. 709 renk alanının yüzde 120’sini destekleyen geniş renk yelpazesi de bulunuyor. B250i’nin LED modülü 30.000 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Zamanla bozulup değiştirilmesi gereken cıva tabanlı lambalar yerine kullanılan bu LED modülleri, hem maliyeti azaltıyor hem de çevreyi koruyor.

Bağla ve Yansıt: Hem Kablolu Hem Kablosuz Bağlantı

B250i hem kablolu hem de kablosuz olmak üzere birçok bağlantı seçeneğini destekliyor. Masaüstü veya dizüstü bilgisayardaki içerikleri standart HDMI bağlantı noktası üzerinden görüntülemeye ek olarak, Android ve iOS kullanıcıları Wi-Fi ile kablosuz ekran yansıtma özelliğinden de yararlanabiliyor. USB Type-C (görüntü ve şarj) ve Type-A bağlantı noktaları da akıllı telefonlar ve bilgisayarlardan görüntü almayı sağlıyor. Kutusundan çıktığı haliyle kullanıma hazır olan B250i, ekran yansıtma veya doğrudan multimedya içerik oynatma için hiçbir ek yazılıma ihtiyaç duymuyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer B250i projektör, nisan ayında Kuzey Amerika’da 699 dolar; EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 699 euro; mayıs ayında ise Çin’de 5.699 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlardaki bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.acer.com.tr adresi üzerinden en yakın Acer ofisiyle iletişime geçin.
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