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​Türkiye Perakende Sos Pazarı, 2019’da yüzde 5 büyüdü

Sos pazarındaki yerini sağlamlaştıran Pınar Sos Ailesi, “Pınar Lezzeti Katlar!” mottosundan yola çıktığı yeni reklam kampanyasıyla da dikkat çekiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Son yıllarda tüketici alışkanlıklarının ve zevklerinin değişmesi ile gastronomiye olan ilginin artmasından olumlu yönde etkilenen perakende sos pazarı, Nielsen FMCG 2019 3. Çeyrek Raporu’na göre 2019’da, 2018’in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Türkiye’de tonaj bazında %5 büyüdü.

Pazarın gelişimine önemli katkılar sağlayan ve Türkiye’de sos kategorisinin lider markaları arasında yer alan Pınar, her damak tadına uygun sos portföyüyle yemeklere lezzet katıyor.

Pınar Sos Ailesi’nin ürün gamı; mayonez, light mayonez, ketçap, acılı ketçap, hardal ve ballı hardalın yanı sıra klasik, taneli ve keskin acılı cam hardal serisi ile BBQ sos ve acı sostan oluşuyor.

Türkiye’nin ilk mayonezi olan Pınar Mayonez, 1983’ten beri değişmeyen lezzeti ve ideal kıvamıyla sofraların lezzetli eşlikçisi olurken, cam ambalaj alternatifiyle de kullanım kolaylığı sunuyor.

1 kilosu 2 kilo domates içeren likopen zengini Pınar Ketçap’ın özenle seçilen malzemeleri; hiçbir koruyucu, renklendirici ve yapay tatlandırıcı içermemesiyle dikkat çekiyor. Sarı ve kahverengi hardal tohumlarının mükemmel bir şekilde harmanlandığı Pınar Hardal, magnezyum ve vitamin içeriğinin yanı sıra genişleyen seçenekleriyle de farklı tatlar denemek isteyenler için keyifli bir alternatif oluyor.

Tütsü aromasıyla zenginleştirilen yoğun lezzetiyle barbekü sosu Pınar BBQ Sos et ve tavuk yemeklerine lezzet katarken; Pınar Acı Sos ise jalapeno biberiyle zenginleştirilen enfes tadıyla acı severlerin radarına giriyor.

Pınar Sos Ailesi, yemekleri daha keyifli hale getirmek üzere raflardaki yerini alırken, yeni reklam filmleriyle de ekranlara konuk oluyor.
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Bugün 13:29 TSİ - Ekonomi

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