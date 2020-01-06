Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 20:06 TSİ- Ekonomi G: Dün 20:58 TSİ

Emekliye Piyango Vurdu: İşte Kuruşu Kuruşuna Maaşlar...

Emeklilerin, 2020 yılına yönelik maaşları netlik kazandı. SSK başta olmak üzere, Bağ - Kur ve tarım emeklileri 2020 yılı içerisinde maaşlarında %6,5 zam görecekler. Bu kapsamda en düşük maaş alan SSK emeklisinin maaşı (2000 öncesi) 2.111 TL'ye, en düşük maaşı alan Bağ - Kur emeklisinin maaşı 1.889 TL'ye yükseltildi. İşte SSK ve Bağ - Kur emeklilerinin alacağı yeni maaşlar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Memurlar, SSK'lılar, Bağ - Kurlular 4 gözle maaşlara yapılacak olan zammı bekliyordu. Maaş zamları ek ödemelerle birlikte bugün tamamıyla netlik kazandı. Yeni yıl maaş zamları için beklenen enflasyon rakamlarının da ortaya çıkmasıyla birlikte 4 gözle beklenen zamlar, emekli ve çalışanları memnun etmedi. SSK ve Bağ - Kur emeklileri 2020 yılında %6,5 zam alacaklar.

10 Milyondan fazla SSK, Bağ - Kur ve tarım emeklileri, Ocak ayında 1 kez, Temmuz ayında 1 kez; bu kapsamda yılda 2 kez maaşlarına zam alıyorlar. Emekli maaşlarına yapılan zamlar, TÜİK tarafından açıklanan "6 aylık enflasyon ortalaması" çerçevesinde emeklilere yansıtılıyor.

Türkiye istatistik Kurumu, 3 Ocak 2020 tarihinde; 2019 yılının Temmuz ila Aralık aylarında meydana gelen enflasyon oranını açıkladı ve %6.5 olduğunu kamuoyuyla paylaştı. SSK, Bağ - Kur ve tarım emeklileri bu kapsamda 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi içerisinde %6,5 oranında zam aldı.

Söz konusu zammın yanında, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde minimum SSK emeklisi maaşı 2.111 TL'ye, minimum Bağ - Kur emeklisi maaşı 1.889 TL'ye, minimum tarım emeklisi maaşı ise 1.433 TL olarak kendini gösterdi.

Ek Ödeme

2019 yılının Ocak ayı içerisindeyse; SSK, Bağ - Kur ve tarım emeklilerinin maaşına %10,19 oranında zam yapılmıştı. Sonra Temmuz ayında tekrardan bir zam yapılmış ve toplam zam oranı 2019 yılı için %15,2 olarak kendini göstermişti.

2019 yılından bir yıl önce, 2018 yılı içerisinde Ocak ayında %5,69 oranında zam yapılan emekli maaşlarına, Temmuz ayında ek olarak %9.17 oranında zam yapılmış ve 2018 yılı toplam %14,86'lık zam oranıyla kapatılmıştı.

Yeni zamla birlikte emekli bireylerin her ay düzenli olarak aldığı "ek ödeme" tutarında da yükseliş meydana gelecek. En Düşük SSK emeklisi 84 TL ek ödeme alırken, en düşük Bağ - Kur emeklisi 75 TL ek ödeme alacak. Yeni yılda ek ödeme tutarları alınan maaşla doğru orantılı olarak 57 TL ila 285 TL arasında değişim gösterecek. Emekli maaşları 2000 yılı öncesinde emekli olanlar kayda alınarak belirtilmiştir.

Dün 20:06 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Altında Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı! Daha da Artacak... mask
Altında Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı! Daha da Artacak...
Milyonlarca Çalışanda Heyecan Uyandıran O Teklif: Haftalık 4 Gün Çalışma... mask
Milyonlarca Çalışanda Heyecan Uyandıran O Teklif: Haftalık 4 Gün Çalışma...
Emekliye Piyango Vurdu: İşte Kuruşu Kuruşuna Maaşlar... mask
Emekliye Piyango Vurdu: İşte Kuruşu Kuruşuna Maaşlar...
​Türkiye Perakende Sos Pazarı, 2019’da yüzde 5 büyüdü mask
​Türkiye Perakende Sos Pazarı, 2019’da yüzde 5 büyüdü
Doğalgaz Faturasını Yarı Fiyatına Düşürebilirsiniz! İşte o yöntem... mask
Doğalgaz Faturasını Yarı Fiyatına Düşürebilirsiniz! İşte o yöntem...
Yerli Otomobilimiz Seri Üretime Geçiyor! Belli Oldu... mask
Yerli Otomobilimiz Seri Üretime Geçiyor! Belli Oldu...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi mask
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı... mask
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
Çankaya’da karla mücadele başladı mask
Çankaya’da karla mücadele başladı
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak mask
​Mobilya sektörü Kdv indirimi ile parlayacak

GALERİ

Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL