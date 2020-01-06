Emekliye Piyango Vurdu: İşte Kuruşu Kuruşuna Maaşlar...

Memurlar, SSK'lılar, Bağ - Kurlular 4 gözle maaşlara yapılacak olan zammı bekliyordu. Maaş zamları ek ödemelerle birlikte bugün tamamıyla netlik kazandı. Yeni yıl maaş zamları için beklenen enflasyon rakamlarının da ortaya çıkmasıyla birlikte 4 gözle beklenen zamlar, emekli ve çalışanları memnun etmedi. SSK ve Bağ - Kur emeklileri 2020 yılında %6,5 zam alacaklar.

10 Milyondan fazla SSK, Bağ - Kur ve tarım emeklileri, Ocak ayında 1 kez, Temmuz ayında 1 kez; bu kapsamda yılda 2 kez maaşlarına zam alıyorlar. Emekli maaşlarına yapılan zamlar, TÜİK tarafından açıklanan "6 aylık enflasyon ortalaması" çerçevesinde emeklilere yansıtılıyor.

Türkiye istatistik Kurumu, 3 Ocak 2020 tarihinde; 2019 yılının Temmuz ila Aralık aylarında meydana gelen enflasyon oranını açıkladı ve %6.5 olduğunu kamuoyuyla paylaştı. SSK, Bağ - Kur ve tarım emeklileri bu kapsamda 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi içerisinde %6,5 oranında zam aldı.

Söz konusu zammın yanında, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde minimum SSK emeklisi maaşı 2.111 TL'ye, minimum Bağ - Kur emeklisi maaşı 1.889 TL'ye, minimum tarım emeklisi maaşı ise 1.433 TL olarak kendini gösterdi.

Ek Ödeme

2019 yılının Ocak ayı içerisindeyse; SSK, Bağ - Kur ve tarım emeklilerinin maaşına %10,19 oranında zam yapılmıştı. Sonra Temmuz ayında tekrardan bir zam yapılmış ve toplam zam oranı 2019 yılı için %15,2 olarak kendini göstermişti.

2019 yılından bir yıl önce, 2018 yılı içerisinde Ocak ayında %5,69 oranında zam yapılan emekli maaşlarına, Temmuz ayında ek olarak %9.17 oranında zam yapılmış ve 2018 yılı toplam %14,86'lık zam oranıyla kapatılmıştı.

Yeni zamla birlikte emekli bireylerin her ay düzenli olarak aldığı "ek ödeme" tutarında da yükseliş meydana gelecek. En Düşük SSK emeklisi 84 TL ek ödeme alırken, en düşük Bağ - Kur emeklisi 75 TL ek ödeme alacak. Yeni yılda ek ödeme tutarları alınan maaşla doğru orantılı olarak 57 TL ila 285 TL arasında değişim gösterecek. Emekli maaşları 2000 yılı öncesinde emekli olanlar kayda alınarak belirtilmiştir.