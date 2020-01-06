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Dün 20:57 TSİ- Ekonomi G: Dün 21:06 TSİ

Milyonlarca Çalışanda Heyecan Uyandıran O Teklif: Haftalık 4 Gün Çalışma...

Dünya'da yer alan en genç ikinci ve Finlandiya'nin henüz yeni seçilen Başbakanı olan Sanna Marin, milyonlarca çalışanı heyecanlandıran ve Dünya'da da bu uygulamanın yaygınlaştırılması noktasında örnek oluşturan bir teklif altına imza attı. Marin, haftada dört gün altında saatlik mesailerden oluşan bir çalışma sistemi oluşturma arzularının olduğunu duyurdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Avusturya'da Sebastin Kurz'un tekrardan siyaset sahnesinde yer almasıyla birlikte, Dünya üzerinde yer alan en genç 2. hükümet lideri olarak dikkat çeken Finlandiya'nın Başbakanı Sanna Marin, çalışma hayatıyla ilgili bugüne kadar çok az sayıda insanın değindiği bir teklif altına imza attı. Marin, çalışma hayatında herkes için bir sonraki adım ismini verdiği yeni çalışma sisteminin Finlandiya'da uygulanmaya alınması için çalışmalarına başladı.

Genç Başbakan'ın uygulamaya alma arzusunda olduğu söz konusu çalışma sistemi, haftada 4 gün ve her gün 6 saat olarak kendini gösteriyor. Böylelikle verimin daha artacağı ve çalışan moralinin daha üst seviyelerde olacağı ifade ediliyor.

Marin, yeni çıkardığı bu sistemle ilgili açıklamalar altına imza atarken, bireylerin başta ailelerine, hobilerine, sevdiklerine ve kültür gibi insanı insan yapan tüm değerlere daha fazla vakit ayırma haklarının olduğuna inandığını söyleyerek Dünya üzerinde oldukça büyük takdir topladı.

Finlandiya vatandaşı olan bireylerin daha az süretle çalışmalarına izin vermenin oldukça önemli olduğunun altını çizerek açıklamalarına devam eden Marin, mesele kadınca bir tarzla yönetim yapmak değil, seçmenlerin yardım çığlıklarına kulak asıp, bunlara yanıt vermek ve verilen sözleri tutmakla ilgili olduğunun da vurgulamasını yaparak açıklamalarını noktaladı.

Daha Önceden de Savunmuştu

Sosyal Demokrat Parti lideri olan Sanna Marin, bir dönem ülkede Ulaştırma Bakanıyken'de, daha kısa çalışma süreleriyle ilgili savunma altına imza atmıştı.

Dünya'da bunun tek örneği tabiki Marin değil, Dünya'da büyük üne sahip olan Avustralya merkezli reklam ve pazarlama şirketi olarak dikkat çeken Versa'da, haftalık olarak 4 gün çalışma sistemi uygulamakta. Versa'da çalışanlar, haftasonuna ek olarak Çarşamba günü de bir izin hakkına sahipler, bu sistemle kar oranlarında %300 oranında bir yükseliş kaydettiklerini açıklayan şirket, yine örnek oluşturmuştu.

2019 yılının sonlarına doğru Kasım ayında Microsoft'ta Japonya'da bir ay boyunca haftada 4 gün çalışma sistemini devreye almış ve verimin %40 oranla arttığını kanıtlamıştı.

Dün 20:57 TSİ - Ekonomi

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