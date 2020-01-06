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Altında Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı! Daha da Artacak...

ABD ve İran arasında meydana gelen gerilimler sebebiyle artış gösteren jeopolitik riskler, altın fiyatlarında yükseliş meydana getirdi. Gram altın, saatlerin 16.00'ı gösterdiği esnada 303 TL'den satılması; Cumhuriyet tarihinin rekor rakamına ulaşmasını sağladı. Uzmanlar, yaşanan bu söz konusu gerilimden dolayı altın fiyatlarında daha yüksek artışlar yaşanacağını vurguluyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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İran'ın, ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda öldürülen General Kasım Süleymani ile ilgili olarak, ABD'yi hedef alarak intikam alacağına dair yaptığı çağrılar; Ortadoğu'da tansiyonu oldukça yüksek seviyeye çikti. Bu sebepten dolayı yaşanan jeopolitik riskler, beraberinde TL varlıklar üzerindeki negatif fiyatlamaya yansıyor.

Risk alıp, parasında değer kaybetmek istemeyen yatırımcılar, yatırımlarını hangi güvenli limana bağlayacaklarına dair birkaç gündür araştırmalar yaparken, küresel piyasalarda altının ons fiyatı %2 oranında meydana gelen primle birlikte 1.587  $'a kadar çıkış göstermiş durumda. Bu hususuta altının gram fiyatının 304 TL'ye kadar yükselmesi, beraberinde yeni bir rekoru getirdi.

Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

Gram altın fiyatları 303 TL'de sabit kaldı. Bu artışlar, yarın da oldukça hızlı bir şekilde devamını gösterecek. Çeyrek altın fiyatları güncel olarak 495 TL karşılığında tüketicilere ulaştırılırken, yarım altın fiyatının ise 991 TL olduğu görülüyor.

İran - ABD Olayı Ne?

Ortadoğu'da tansiyonun hat safhaya gelmesi ve Dünya basınının İran ile ABD hakkında büyük manşetler girmesi, İran - ABD olayının ne olduğunu merak ettirdi. İran'da General Kasım Süleymani, ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda öldürülmüş ve saldırıyı ABD Savunma Bakanlığı olan Pentagon üstlenmişti.

Bunun üzerine İran tarafından ABD'ye intikam alınacağına dair çok sayıda mesaj verilmiş ve hemen ardından ABD Büyükelçiliği ve askeri üssü yakınlarına çok sayıda roket atılarak bölgeden çıkmaları konusunda uyarılarda bulunulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise, dün gece saatlerinde Twitter hesabından bir açıklama yaparak, İran'ın herhangi bir ABD varlığına zarar vermesi durumunda, asla geri adım atmayarak saldırıda bulunacaklarını belirterek Dünya'nın nabzını yükseltmişti.

Bugün 21:39 TSİ - Ekonomi

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