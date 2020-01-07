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Osmanlıspor salonda çalıştı

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da devam ettiren başkent ekibi hava muhalefeti nedeniyle çalışmalarını salonda yaptı.

Elif Duman
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Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da devam ettiren başkent ekibi hava muhalefeti nedeniyle çalışmalarını salonda yaptı.

Sezonun ikinci yarısı için Antalya’nın Belek beldesinde bulunan ve hazırlıklarını Kaya Otel’de devam ettiren Osmanlıspor, fitness salonunda çalıştı.

Antalya’daki hava muhalefetinden dolayı salonu tercih eden başkent ekibi, gruplar halinde çalışmaya katıldı.

7 farklı istasyonda kuvvet çalışması yapan mor-sarılılar kampın 4. gününü tamamlarken; Mehmet Yiğit, Eric Ayuk, Necdet Kaba ve Emre Aygün takımdan ayrı havuzda yardımcı antrenör Serkan Balcı nezaretinde özel antrenman yaptı.
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