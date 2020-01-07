Mamak’ta kar teyakkuzu

Başkent'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber Mamak Belediyesi, oluşturduğu bin kişilik kar ve buzla mücadele ekibi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana arterler ve kaldırımlar başta olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu yerlere öncelik veren ekipler, Mamak'ın her bölgesinde olası kazaları engellemek adına tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerin alındığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kar yağışının devam etmesi veya artması durumda da ekiplerimiz teyakkuzda olacak.” dedi.

Kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz

Mamaklıların kış şartlarında oluşacak olumsuzluklardan etkilenmemeleri için ilçe genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Köse, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. 160 kritik noktada konumlandırılan 1000 kişiden oluşan karla mücadele ekiplerimiz ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcıyor. Bunun yanı sıra çağrı merkezimize gelen şikayetleri de kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz.” dedi. Köse, zorlu hava şartlarında sürücülerin araç kullanırken önlemlerini almalarını ve dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

100 araçla karla mücadele

64 mahallenin bulunduğu Mamak’ta 12 kar küreme kamyonu, 4 adet 4x4 kar küreme aracı, 2 loder, 14 kazıyıcı yükleyici kepçe, 10 tuz nakli kamyon aracı, 58 kamyon ve kamyonetten oluşan kar ve buzla mücadele filosu meteorolojinin uyarıları doğrultusunda dün sabah saatlerinden itibaren 24 saat boyunca mesaideydi. Kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda vatandaşların şikâyetlerini iletebilmeleri için kriz masası da oluşturulmuş durumda. Vatandaşlar Mamak Çağrı Merkezi’ni (444 0 149) arayarak oluşan olumsuz durumları da bildirebilecek.