Başkan Altınok: "Yüzme bilmeyen gencimiz kalmasın"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini ziyaret ederek, “Geleceğimiz, ikbalimiz ve istikbalimiz olan gençlerimiz belediyemize ait olan tüm yüzme havuzlarından faydalanabilirler. Yüzme bilmeyen gencimiz kalmasın diye okullar arası yüzme yarışması düzenleyip yavrularımızı yüzme öğrenmeye teşvik edeceğiz.” dedi.

Başkan Turgut Altınok, klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitime destek verilmesi konusunda hayata geçirdiği çeşitli projelerle Türkiye’deki birçok belediyeye örnek olurken, bu hizmetleri yeni dönemde de hataya geçirmeyi sürdürüyor.

“TÜRKİYE`NİN GELECEĞİ ÇOK PARLAK OLACAK”

Son olarak Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu ve ardından da Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi’de gerçekleştirdiği ziyaretlerde öğrenci ve öğretmenlerle çeşitli konularda sohbet eden Başkan Altınok, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Her biriniz bayrağımızı en yükseklere taşıyacaksınız. Türkiye, dünyanın en güzel ve en zengin ülkesidir. Dünyada ne varsa yüzde 80’i Türkiye`mizde var. İnanıyoruz ki Türkiye`nin geleceği, istikbali ve ikbali çok parlak olacak. En önemlisi de hayatınız boyunca hep dürüst olun ve asla yalan söylemeyin. Öz güveniniz yüksek olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini inşallah sizlerle yakalayacağız.” dedi.

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS VERMEYE BAŞLADIK”

Başkan Altınok Keçiören’de ikamet eden üniversite öğrencilerine burs verdiklerine de dikkat çekerek şunları aktardı:

“Adaylık sürecimizde söz verdiğimiz konulardan biri de üniversite öğrencilerine burs vermekti. Üniversitede okuyan ve ülkemizin geleciğini inşa edecek olan gençlerimize belediyemizin imkânları dâhilinde destek vermeye başladık. Öğrenci belgelerini belediyemize getirerek başvuru yapan ve Keçiören’de ikamet eden 80 üniversite öğrencisi bu yıl bursumuzdan yararlanmaya başladı. Burs vereceğimiz öğrencilerimiz için adaleti sağlamak noktasında titiz bir çalışma yaptık. Kimlik bilgileri Kredi Yurtlar Kurumuna(KYK) gönderilerek ekonomik durumları sorgulanan öğrencilerimizden en çok ihtiyacı olanı tespit ettik. Bunun yanında YKS ve LGS kurslarımızla birlikte ilçemizdeki kütüphanelerin sayısını da artırarak eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz.”