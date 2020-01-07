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Kışın dudak çatlamasını önlemek için öneriler

Havaların iyice soğuduğu bugünlerde cildimiz de kuruluktan nasibini alıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Havaların iyice soğuduğu bugünlerde cildimiz de kuruluktan nasibini alıyor. Özellikle dudaklar soğuk ve kuru havanın etkisiyle kuruyor ve çatlaklar oluşuyor. Yetersiz sıvı alımının ve kötü beslenmenin de dudak kurumasına neden olduğunu söyleyen Liv Hospital Ulus Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın dudak kurumasına karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

Dudaklar neden kurur?

- Kuru ve soğuk hava

- Diş hastalıkları

- Alerji

- Vücudun çok su kaybetmesi

- Dudak ısırma ve dudak yalama

- B12 Vitamini eksikliği

- Sigara tüketimi

- Dudak egzaması

- A Vitamini fazlalığı

Dudak kuruluğu ve çatlaklarıyla baş etmek için

- Dudak çatlakları ile mücadelenin en bilinen yöntemi düzenli olarak nemlendirmektir. Sabah dışarı çıkmadan ve gece yatmadan önce kullanacağınız nemlendirici ile dudak kuruluğunun önüne geçebilirsiniz.

- Vücut susuz kaldığında da dudak kuruluğu ve çatlakları oluşabileceğinden su tüketmek dudak bakımı için çok önemlidir.

- Günde 2 ya da 3 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin. Su içmek hem cildinize hem de dudaklarınıza bakım yapacaktır.

- Hindistan cevizi yağından faydalanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı ile dudaklarınıza bakım yapabilirsiniz.

- Pek çok kişi dudak kuruluğunu azaltmak için diliyle dudağını ıslatır. Ancak şunu unutmamak gerekir: Her ıslanma sonrası dudak daha da kurur. Dudak daha da kurumaya başlar. O yüzden dille ıslatmanın mümkün olduğunca engellenmesi gerekir.

- Kozmetik ürünlerde dudak kuruluğuna neden olabilir. Kullanılan rujların son kullanma tarihi çok önemlidir. Ömrü bittiğinde ruju mutlaka yenilemek gerekir. Aksi halde dudağın nefes almasını engelleyerek dudak çatlamalarına neden olabilir.
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