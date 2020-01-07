Çankaya gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyor

Çankaya Belediyesi sabah ve akşam saatlerinde aralıksız yağan kar yağışına karşı tüm birimleriyle çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdü.

Çankaya Belediyesi kış ayını vatandaşların sorunsuz geçirmeleri için tüm birimlerinden oluşan 620 personel ve 51 araçtan oluşan filosuyla yoğun bir şekilde yağan kar yağışına karşı hazırlıksız yakalanmadı.

Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde ve batı kısmında bulunan Çayyolu bölgesinde etkisini gösteren kar yağışına karşı tüm birimleriyle sabahın ilk saatlerine kadar teyakkuzda bulunan Çankaya Belediyesi bu süreçte Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile de koordineli bir çalışma içinde bulundu.

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan 123 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme ve solüsyon araçları ile gece gündüz demeden karla mücadele çalışmasında bulundu.

Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini de almayı ihmal etmeyen Çankaya Belediyesi, hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi görmediği yerlerde tuz serpme araçları ve elle tuz atan ekiplerle yolları temizlerken hava sıcaklığının eksi 5 derece ve altında seyrettiği durumlarda da kendi üretimi olan solüsyonla yolların buzlanmadan dolayı kaygan hale gelmesine engel oluyor.