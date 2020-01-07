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Başkan Altınok: "Ekiplerimiz 24 saat karla mücadelede görev başında"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “45 ayrı noktada Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri müdürlüklerimizin personelleriyle birlikte yağışın yoğun olduğu bölgelerde çalıştık.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için ekiplerimiz sadece belediyemizin hizmet sınırlarında olan sokaklarımızda değil, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan cadde ve bulvarlara da müdahale ederek küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.” dedi.

BAŞKAN ALTINOK GECE BOYUNCA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ankara’da hâkim olan kar yağışının etkisini Keçiören’de de yoğun bir şekilde hissettirmesiyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürdü.

Başkan Turgut Altınok, 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “45 ayrı noktada Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri müdürlüklerimizin personelleriyle birlikte yağışın yoğun olduğu bölgelerde çalıştık. Büyükşehir Belediyesi’nin bölgemizde sadece 3 aracı vardı. Bu araçlar ana arterleri açmakta yetersiz kalınca biz devreye girdik. 150 personel, 9 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracının yanı sıra toplamda 6 bin ton tuz stokuyla özellikle yüksek noktalarda vatandaşlarımızın ev ve işyerlerine rahat gitmesi için ilgili başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürdük.” dedi.

Keçiören’de karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Başkan Altınok, gece boyunca da ilçedeki denetimlerini sabahın ilk saatlerine kadar sürdürdü.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Bu arada yoğun kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de Başkan Altınok’un talimatıyla harekete geçti. Ekipler, kar yağışının hâkim olduğu yüksek noktalara yiyecek bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmaması için gereken önlemleri aldı. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşan vatandaşlar da, 0312 378 77 17 - 0 312 378 77 18 nolu telefonları arayarak Keçiören Belediyesine talep ve isteklerini anında ulaştırabildiler. ​
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Bugün 13:03 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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