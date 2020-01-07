Savaşçı Dizisi Yayın Akışından Kaldırıldı! Oynamayacak mı?

Tam 4 sezondan beri FOX TV ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen ve oldukça büyük beğeni toplayan Savaşçı isimli dizi; son zamanlarda reytinglerde en fazla artış meydana getiren ve yine sosyal medyada oldukça büyük iz bırakan bir dizi olarak kendini gösteriyor.

Her hafta Pazar akşamı yayınlanarak, yüzbinlerce kişi tarafından büyük bir beğeniyle seyredilen söz konusu diziden bu hafta gelen kötü haber, izleyenlerin sosyal medyada büyük tepki göstermesine sebebiyet verdi. Savaşı 89. bölümün yayın akışından kaldırılması 88 bölümle final mi yaptığını, yoksa 89. bölümün ileri bir tarihte mi yayınlanacağını sordurdu.

Dünya'da yaşanabilecek en zor şartlar altında vatani görevlerini yerine getiren ve büyük zorluklara karşı göğüs geren bordo berelilerinin hikayelerini direkt olarak yansıtan, Türkiye'nin en sevilen askeri dizilerinden biri olan Savaşçı, her hafta yüzbinlerce kişi tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Dizinin konusunun yanı sıra, oldukça başarılı oyuncu kadrosu da dikkatleri üzerinde toplayan bir diğer etken oluyor. Dizide rol alan oyuncular, Türkiye'nin en ünlü oyuncuları olarak ön plana çıkıyor. Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Gaye Turgut Evin'in bulunduğu söz konusu dizi, en son 88. bölümüyle birlikte ekranlardaki yerini almış ve bu bölümüyle heyecanı doruk noktasına taşımayı başarmıştı.

Savaşçı dizisinin yayınlanacak olan 89. bölümünü büyük bir merak ve ilgiyle beklemekte olan seyircilere kötü haber FOX TV'den geldi. Haftalık yayın akışında Savaşçı'ya ver vermeyen Fox'un neden böyle bir şey yaptığı merak konusu olurken; dizi yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.

Çekimlerin Eskişehir'de yapıldığı ve haftalık gerçekleştirildiği, şuanda da hava koşullarının çekim yapmaya tamamen engel ultra zor koşullarda olması sebebiyle çekim yapamadıklarını belirten yönetim, dizinin bir sonraki hafta yayınlanacağını söyledi. 19 Ocak 2020 tarihinde, dizi yayın hayatına tekrardan devam edecek. Sadece 1 haftalık bir ara söz konusu.