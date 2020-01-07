Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor...

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, 2.el araç alım ve satımlarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması açısından Güvenli Ödeme Sistemi'ni uygulama kapsamına alacaklarının altını çizerek, noterlerde her yıl düzenli olarak 9 milyondan fazla araç alışveriş işlemi gerçekleştirildiğini, işlemlerde tarafların mağduriyet yaşamasına sebep olan birçok dolandırıcılık olayının meydana geldiğini, sistemin artık bu duruma dur diyeceğini ve tamamıyla güvenli hale geleceğini sözlerine ekledi.

Noterliklerde gerçekleştirilen araç alışverişlerinde, buüne kadar ya elden nakit, ya da banka havalesi yolu ile yapılan ödemelerin, tarafların istek ve arzusu dahilinde ortadan tamamen kalkabileceğini sözlerine ekleyen Dursun Cin, Merkez Bankası tarafından yapılan denetimli olan ödeme kuruluşları ya da bankaların direkt olarak sisteme entegre edileceğinin altını çizdi.

Alıcının ilk olarak bu sisteme başvurusunu yapacağını, aracın fiyatını belirleyeceğini ve hesabından o miktarda, kuruluşun açtığı emanet hesaba bloke koyulacağını; o hesaptaki söz konusu paranın işlem tamamlanana kadar herhangi bir müdahaleye maruz kalamayacağını, ardından ise noterliğe gelinerek alım ve satım işleminin yapılarak Noterin işlemin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte ödemenin gerçekleştirildiği kuruluşa, sistem üzerinden bilgi verip; paranın blokesini kaldıracağını ifade etti. Sisteme katılımın zorunlu olmayacağını ve bunun istek olursa yapılabileceğini söyleyen Cin, bu sistem sayesinde dolandırıcılık olaylarının önüne geçmyi amaçladıklarını ekledi.

İşlemlerde tarafların mağdur olmasına sebebiyet veren dolandırıcılık tarzında olayların yaşandığını; sistem sayesinde bunların tamamıyla önünün kesileceğini, örnek olarak aracı alan kişinin;bedeli satıcının hesabına gönderdiğini söylediğini, satıcının da buna güvenerek kontrol etmeden imza attığını ardından hesabını kontrol ettiğinde paranın olmadığını gördüğünü söylüyor. Vatandaşların bu vesileyle mağdur edilerek dolandırıldığının altını çizdi.

Nakit para taşımanın da beraberinde birçok risk getirdiğinin altını çizen Cin, söz konusu sistem sayesinde her türlü riskin ortadan kalkacağını, 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bu sistemi uygulamaya alacaklarını, kullanmak isteyenlerin sadece 70 TL ücretödeyeceklerini ekledi.