Başkan Oğuz can dostlarımızı elleriyle besledi

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için yaşam alanlarına noktalara mama ve yem bırakmayı sürdürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yakından ilgilendiği can dostlarımızı elleriyle besleyerek, “Aynı yaşam alanını paylaştığımız sevimli dostlarmız bizlere Allah’ın emanetidir.” dedi.

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanmamaları için önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, doğada, ormanlık alan ve sokaklarda yaşayan dostlarımızın aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara düzenli olarak kuru mama ve yem bırakıyor. Ekipler ayrıca, ilçedeki lokanta ve fırınlardan topladıkları ekmekleri de dostlarımıza götürüyor. Mama dağıtımı sırasında dostlarımızın sağlık kontrollerini de yapan ekipler, gerekli gördükleri dostlarımızı tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

Elleriyle besledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekipleriyle birlikte, rutin olarak gerçekleştirilen kontrollere katıldı. Oğuz burada dostlarımız için mama ve yem bıraktı. Oğuz, yakından ilgilendiği dostlarımızı elleriyle besledi.

Onlar bize Allah’ın emaneti

Başkan Oğuz, sokakta ve doğada yaşayan sevimli dostlarımızın bizlere Allah’ın emaneti olduğunu ifade ederek, “Belediye olarak dostlarımıza karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz.” dedi.

Oğuz, yardıma muhtaç ya da bakıma ihtiyacı olan can dostlarımız için gelen talepleri de titizlikle ele aldıklarını kaydetti. Oğuz, vatandaşlara da can dostlarımıza yardım etmeleri çağrısında bulunarak, sokak ve parklara yemek ve mama bırakmalarını tavsiye etti.