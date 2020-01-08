Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:13 TSİ- Belediye G: Bugün 11:14 TSİ

Başkan Çetin: ‘‘Sanat altın bileziktir’’

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ilçe de bulunan Hanım Evlerini ziyaret etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yaşar Kurtyemez ve beraberindeki heyet ile birlikte hanımevlerini ziyaret ederek kursiyerle bir araya geldi.

Çok sayıda kursun bulunduğu sınıfları tek tek gezen Başkan Ertuğrul Çetin, el işi, yağlı boya, İngilizce, dikiş nakış ve bilgisayar kursuna katılan hanımlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. İlçemizde kadınlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, engelli kardeşlerimize ve dezavantajlı konumda bulunan vatandaşlarımıza yönelik pek çok proje yapıldığını belirtti.

Yapılan her işin, ürünün büyük emek ve çabalar sonucu gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, "Hanım evlerimize yoğun bir ilgi var. Kendilerine olan özgüvenlerinin gelişmesi, sosyalleşebilmeleri, okuma-yazma öğrenebilmeleri, katıldıkları farklı kurslar ile yeni bir takım bilgi ve beceriler kazanabilmeleri mümkün olmakta; ürettikleri el emeği göz nuru ürünleriyle aile ekonomilerine de destek oluyorlar.

Hanım kardeşlerimiz, açılan kurslara katılırak hem meslek ediniyorlar, hem de kendilerini geliştiriyorlar. Sanat Altın Bileziktir. Hele kadınlarımızda olur ise zerafet ve estetik üretimine dönüşüyor. Onların başarılarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Ortaya çok güzel ürünler çıkartmışlar. Hanımevlerimizdeki kursiyerlerimizin gayretli çalışmalarını tebrik ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum." dedi.

Hanımlar ise Başkan Ertuğrul Çetin’e kurslara ve ilçe halkına verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı mask
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı
Sokaktaki canlılara mama desteği mask
Sokaktaki canlılara mama desteği
Zirvede karla mücadele mask
Zirvede karla mücadele
Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı" mask
Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı"
Çankaya Zabıtası bir yılda 31 bin denetim yaptı mask
Çankaya Zabıtası bir yılda 31 bin denetim yaptı
Keçiören’de 2020’nin ilk “Halk Günü” gerçekleştirildi mask
Keçiören’de 2020’nin ilk “Halk Günü” gerçekleştirildi
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü mask
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü
Başkan Oğuz can dostlarımızı elleriyle besledi mask
Başkan Oğuz can dostlarımızı elleriyle besledi
5 bin 500 kişiye evde sağlık hizmeti mask
5 bin 500 kişiye evde sağlık hizmeti
Mamak’ta karla gelen görsel şölen mask
Mamak’ta karla gelen görsel şölen

Bugün 11:13 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı mask
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı
Zirvede karla mücadele mask
Zirvede karla mücadele
Başkan Çetin: ‘‘Sanat altın bileziktir’’ mask
Başkan Çetin: ‘‘Sanat altın bileziktir’’
Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı" mask
Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı"
Çankaya Zabıtası bir yılda 31 bin denetim yaptı mask
Çankaya Zabıtası bir yılda 31 bin denetim yaptı
Mamak’ta karla gelen görsel şölen mask
Mamak’ta karla gelen görsel şölen
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi mask
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı... mask
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla mask
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
Çankaya’da karla mücadele başladı mask
Çankaya’da karla mücadele başladı

GALERİ

Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL