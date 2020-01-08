Başkan Çetin: ‘‘Sanat altın bileziktir’’

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yaşar Kurtyemez ve beraberindeki heyet ile birlikte hanımevlerini ziyaret ederek kursiyerle bir araya geldi.

Çok sayıda kursun bulunduğu sınıfları tek tek gezen Başkan Ertuğrul Çetin, el işi, yağlı boya, İngilizce, dikiş nakış ve bilgisayar kursuna katılan hanımlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. İlçemizde kadınlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, engelli kardeşlerimize ve dezavantajlı konumda bulunan vatandaşlarımıza yönelik pek çok proje yapıldığını belirtti.

Yapılan her işin, ürünün büyük emek ve çabalar sonucu gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, "Hanım evlerimize yoğun bir ilgi var. Kendilerine olan özgüvenlerinin gelişmesi, sosyalleşebilmeleri, okuma-yazma öğrenebilmeleri, katıldıkları farklı kurslar ile yeni bir takım bilgi ve beceriler kazanabilmeleri mümkün olmakta; ürettikleri el emeği göz nuru ürünleriyle aile ekonomilerine de destek oluyorlar.

Hanım kardeşlerimiz, açılan kurslara katılırak hem meslek ediniyorlar, hem de kendilerini geliştiriyorlar. Sanat Altın Bileziktir. Hele kadınlarımızda olur ise zerafet ve estetik üretimine dönüşüyor. Onların başarılarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Ortaya çok güzel ürünler çıkartmışlar. Hanımevlerimizdeki kursiyerlerimizin gayretli çalışmalarını tebrik ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum." dedi.

Hanımlar ise Başkan Ertuğrul Çetin’e kurslara ve ilçe halkına verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.