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Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu

Nasrettin Hoca Ortaokulu, Ankara ortaokullar arası küçük erkekler hentbol il birincisi oldu.

Elif Duman
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Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokullar arası Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Ortaokullar arası küçük erkekler hentbol il final maçında Kuva-yi Milliye Ortaokulunu yenen  Nasrettin Hoca Ortaokulu, Ankara ortaokullar arası hentbol il birincisi oldu. Yarı finale kalan takımlardan Kuva-yi Milliye Ortaokulu ikinci, ODTÜ Koleji üçüncü, Özel Zehra Okulları ise dördüncülüğü elde etti.

Prof. Dr . Yaşar Sevim Cebeci Hentbol Spor Salonu'nda Nasrettin Hoca Ortaokulu ile Kuva-yi Milliye Ortaokulu arasında oynanan final maçının normal süresi 13-13 beraberlikle sonuçlandı. Şampiyonu 7 metre atışları belirledi. Nasrettin Hoca Ortaokulu 7 metre atışları sonucunda 2-1 kazanarak birincilik kupasının sahibi oldu. 

Erkeklerde Ankara birincisi, kızlarda ise Ankara ikincisi olmanın gururunu yaşadıklarını belirten  Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbol Takımı Teknik Sorumlusu İdris Tan, "Erkeklerde oldukça çekişmeli geçen güzel bir karşılaşma oldu. 13-13 berabere biten maçın sonucu 7 metre atışlarında belli oldu.

Oyuncularım 7 metre atışlarından galip ayrılarak Ankara birinciliğini elde ettik. Nasrettin Hoca Ortaokulu olarak erkeklerde direkt Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandık. Kızlarda ise final mücadelesine çıkan takımımız, normal süresi  beraberlikle tamamlanan karşılaşmadan, 7 metreler atışlarında kaybedince Ankara ikincisi oldu.  Kızlar bu sonucun ardından grup maçlarına katılarak, Türkiye elemelerine gidecek. Öncelikle erkek kız  tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Her iki takımımızla da gurur duyuyorum.

Daha çok çalışıp Türkiye elemelerinde başarılı olacağımıza, çocuklarımızın Ankara'mızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. 30 yıl önce burada maç yapıyordum. Ogün yaşadığım heyecanı yaşıyorum.  Bu başarılar takım olmanın başarısı. Bizler emek verdik, çocuklarımız çok çalıştı. Okul yönetimi, müdürümüz, aileler hep destek oldu. İnşallah başarılarımız devam edecek.

Geleceğin sporcuları bu salonlarda yetişiyor. Bugün burada yetişen çocuklarımızın arasından uluslararası seviyede ülkemizi temsil edecek, başarılı milli sporcular çıkacaktır, buna inanıyorum. Aileler mutlaka çocuklarını erken yaşlarda spora yönlendirsinler, teşvik etsinler. Yetenekli sporcuların keşfedilmesi açısından bu yaşlar çok önemli." dedi.

Nasrettin Hoca Ortaokulu Müdürü Sema Taşcı da "Çocuklarımızın hepsini tebrik ediyoruz. Erkeklerde birinci, kızlarda ikinci olduk. Çok çalıştık. Bu başarının ardından çok emek var, emek verince oluyor. Çok gururluyuz, mutluyuz. Bütün oyuncularımızı, tebrik ediyorum. Bu başarının en büyük mimarı, çocuklarımızı çok iyi yetiştiren takımlarımızın teknik sorumlusu İdris Tan hocamıza da bizlere bu mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaların ardından, ilk üç sırayı alan takımlara kupaları, sporculara ve antrenörlere ise madalyaları okulların yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.
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