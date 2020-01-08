Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı

Ankara genelinde etkisini yoğun bir şekilde hissettiren kar yağışı Keçiören’de ortaya koyduğu kartpostallık görüntülerle görenleri kendisine hayran bıraktı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kar yağışı kimi zaman ulaşımı olumsuz etkilese de kapanan yollara anında müdahale ederek beyaz örtüyü vatandaşlarımız için keyifli hale getirdik. Yazın vatandaşlarımızın nefes aldığı parklarımız kışın kar yağışıyla birlikte objektiflere poz verilen alanlar olarak keyifli anlara tanıklık etti.” dedi.

KEÇİÖRENLİLER KAR MANZARASINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

Cadde ve sokakların tamamen kara büründüğü Keçiören’de bakım ve tadilatı tamamlanarak ışıklandırılan birçok park beyaz örtüye bürünerek eşsiz bir görüntüye kavuştu. Cep telefonlarını alıp sokağa inen Keçiörenliler karın eşsiz manzarasını cep telefonlarıyla ölümsüzleştirirken, objektiflerine yansıyan görüntüleri ise sosyal medya hesaplarından paylaşarak kışın keyfini çıkardılar.

TELEFERİKLE KARTPOSTALLIK KEÇİÖREN’İ SEYRETME İMKÂNI

Kar manzarasını kuşbakışı izlemek isteyen Ankaralıları Keçiören’deki teleferikle seyahat etmeye davet eden Başkan Turgut Altınok, “2008 yılında hizmete soktuğumuz teleferiğimiz Kalaba Kent Meydanı’mızı, belediye binamızı, Atatürk Botanik Bahçe’mizi, Estergon Kale’mizi, yapım aşamasında olan Cumhuriyet Kule’mizi net bir şekilde görme imkânı sağlıyor. 20 dakikalık seyahat süresiyle kışın kar yağdığında ise beyaz örtünün altında kalan kartpostallık Keçiören’i ayaklarınızın altına seriyor. Bu eşsiz keyfe ortak olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Keçiören’e bekliyoruz.” dedi.