Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:46 TSİ- Gezi Rehberi G: Bugün 12:49 TSİ

En Uygun Fiyatlı Tatil İçin Tam Zamanı

Yerli ve yabancı çok sayıda tatil sitesini tek çatı altında toplayan Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, ucuz yaz tatili için en uygun ayın Ocak olduğunu bildirdi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Kayral, otel konaklaması ve uçak bileti fiyatlarının son birkaç yılda oldukça arttığını, aile bütçesini zorlayan en önemli kalemlerden biri haline geldiğini söyledi.

Yaz tatilini son dakikaya bırakmanın, ailelerin bütçesinde “kara delikler” oluşturduğunu anlatan Kayral, “Maalesef, Avrupa ülkelerinde son dakika tatilcileri arasında Türkler yüzde 42 ile ilk sırada geliyor. Ocak ayında Temmuz, Ağustos uçak biletlerini yüzde 30-50; otel konaklamasını da yüzde 35-40 ucuza satın almak mümkün” dedi.

Kayral, uygun fiyatlı yaz tatili için şu önerilerde bulundu.

İnternetten Satın Alın: Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) raporuna göre, internette en fazla harcama 22,9 milyar TL ile tatil-seyahate yapılıyor. İnternette dönemsel olarak çok ciddi kampanyalar düzenliyor. Her şeyi rahatlıkla inceleyip, tüm detayları okumak ve gerekiyorsa aynı otele pek çok farklı siteden ulaşmak mümkün. Bilgi her şey demek. Ne kadar bilgili olursanız o kadar ucuza konaklama imkanına sahip olmak sizin elinizde.

Erken Rezervasyondan Yararlanın: Ucuz tur ya da otel konaklamasının ilk şartı, erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak. Bunun için de en uygun ay Ocak’tır. Erken rezervasyon tur-otel harcamalarını yüzde 35-40’a kadar düşürmenizi sağlar.

Uçak Bileti 6-7 Ay Önce Alınmalı: Skyscanner’in en popüler 20 destinasyonu kapsayan araştırmasına göre, en uygun fiyatlı uçak bileti 6-7 ay öncesinden satın alınabiliyor. Kampanyalar salı ve çarşamba günleri başlatıldığından, biletleri bu günlerde almak gerekiyor. Sabah uçuşları yerine akşam uçuşları tercih edilmeli. Bu şekilde ulaşım harcamalarını yüzde 35-50 ucuza getirmek mümkün.

Para İadeli Siteler Kullanılmalı: Son yıllarda para iadeli alışveriş siteleri online alışverişin olmazsa olmazı haline geldi. Erken rezervasyon yaptıracak olsanız bile, tatil satın alacağınız siteye bu siteler üzerinden gitmeniz, ekstra nakit para kazanma imkânı sağlayacaktır. Kazanacağınız nakit parayla tatilinizi uzatma ya da bir üst sınıf otelde tatil yapma olanağı bulabilirsiniz.

Mutlaka karşılaştırma yapılmalı: Oteller acentalarla ayrı ayrı anlaşma yaptıklarından, otel fiyatları acenteler arasında farklılık gösterebilir. Karşılaştırma sitelerini kullanarak acenteler arasında en uyun fiyatı vereni bulmak mümkün. Ayrıca, oteller de online rezervasyon yaptığından acente fiyatı ile otelin kendi fiyatı da mutlaka kıyaslanmalı.

Yabancı siteler de araştırılmalı: İnternette artık yerli-yabancı kavramı kalmadı, online tatil rezervasyonu yapabileceğiniz yabancı siteler de var. Bunların çoğunluğu Türkçe yayın yaparak, Türk otelleri için çok rekabetçi fiyatlar verebiliyorlar.

Sakin sezonlar tercih edilmeli: Yaz tatili için temmuz-ağustos dönemi, uzun bayram tatilleri; kış tatili için de yılbaşı ve sömestre fiyatların en yüksek olduğu dönemlerdir. Bunların dışına çıkıldığında fiyatların ciddi bir şekilde düştüğünü göreceksiniz.
# GEZİ REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
2020’de 6 gün izin al, 32 gün tatil yap mask
2020’de 6 gün izin al, 32 gün tatil yap
Yeni yıla pasaportsuz gidilebilen yerlerde “merhaba” dedik mask
Yeni yıla pasaportsuz gidilebilen yerlerde “merhaba” dedik
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
Gençler tatilde son dakikacı! mask
Gençler tatilde son dakikacı!
​Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor mask
​Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor
​Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olmanız için 7 öneri mask
​Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olmanız için 7 öneri
Yağmur sonrası Kaputaş plajında renk armonisi hayran bıraktı mask
Yağmur sonrası Kaputaş plajında renk armonisi hayran bıraktı
Dikilitaş ve Gerce Şelaleleri hayran bırakıyor mask
Dikilitaş ve Gerce Şelaleleri hayran bırakıyor
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri mask
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri
Çıldır gölü dondu ziyaretçiler heyecanlı anlar yaşadı mask
Çıldır gölü dondu ziyaretçiler heyecanlı anlar yaşadı

Bugün 12:46 TSİ - Gezi Rehberi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gençler tatilde son dakikacı! mask
Gençler tatilde son dakikacı!
​Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor mask
​Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor
​Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olmanız için 7 öneri mask
​Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olmanız için 7 öneri
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri mask
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri
Zerzevan Kalesine turist akını mask
Zerzevan Kalesine turist akını
Karadenizin Kudavas Şelalesi görenleri hayran bırakıyor mask
Karadenizin Kudavas Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi mask
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı... mask
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu mask
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla mask
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında

GALERİ

Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL