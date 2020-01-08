En Uygun Fiyatlı Tatil İçin Tam Zamanı

Kayral, otel konaklaması ve uçak bileti fiyatlarının son birkaç yılda oldukça arttığını, aile bütçesini zorlayan en önemli kalemlerden biri haline geldiğini söyledi.

Yaz tatilini son dakikaya bırakmanın, ailelerin bütçesinde “kara delikler” oluşturduğunu anlatan Kayral, “Maalesef, Avrupa ülkelerinde son dakika tatilcileri arasında Türkler yüzde 42 ile ilk sırada geliyor. Ocak ayında Temmuz, Ağustos uçak biletlerini yüzde 30-50; otel konaklamasını da yüzde 35-40 ucuza satın almak mümkün” dedi.

Kayral, uygun fiyatlı yaz tatili için şu önerilerde bulundu.

İnternetten Satın Alın: Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) raporuna göre, internette en fazla harcama 22,9 milyar TL ile tatil-seyahate yapılıyor. İnternette dönemsel olarak çok ciddi kampanyalar düzenliyor. Her şeyi rahatlıkla inceleyip, tüm detayları okumak ve gerekiyorsa aynı otele pek çok farklı siteden ulaşmak mümkün. Bilgi her şey demek. Ne kadar bilgili olursanız o kadar ucuza konaklama imkanına sahip olmak sizin elinizde.

Erken Rezervasyondan Yararlanın: Ucuz tur ya da otel konaklamasının ilk şartı, erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak. Bunun için de en uygun ay Ocak’tır. Erken rezervasyon tur-otel harcamalarını yüzde 35-40’a kadar düşürmenizi sağlar.

Uçak Bileti 6-7 Ay Önce Alınmalı: Skyscanner’in en popüler 20 destinasyonu kapsayan araştırmasına göre, en uygun fiyatlı uçak bileti 6-7 ay öncesinden satın alınabiliyor. Kampanyalar salı ve çarşamba günleri başlatıldığından, biletleri bu günlerde almak gerekiyor. Sabah uçuşları yerine akşam uçuşları tercih edilmeli. Bu şekilde ulaşım harcamalarını yüzde 35-50 ucuza getirmek mümkün.

Para İadeli Siteler Kullanılmalı: Son yıllarda para iadeli alışveriş siteleri online alışverişin olmazsa olmazı haline geldi. Erken rezervasyon yaptıracak olsanız bile, tatil satın alacağınız siteye bu siteler üzerinden gitmeniz, ekstra nakit para kazanma imkânı sağlayacaktır. Kazanacağınız nakit parayla tatilinizi uzatma ya da bir üst sınıf otelde tatil yapma olanağı bulabilirsiniz.

Mutlaka karşılaştırma yapılmalı: Oteller acentalarla ayrı ayrı anlaşma yaptıklarından, otel fiyatları acenteler arasında farklılık gösterebilir. Karşılaştırma sitelerini kullanarak acenteler arasında en uyun fiyatı vereni bulmak mümkün. Ayrıca, oteller de online rezervasyon yaptığından acente fiyatı ile otelin kendi fiyatı da mutlaka kıyaslanmalı.

Yabancı siteler de araştırılmalı: İnternette artık yerli-yabancı kavramı kalmadı, online tatil rezervasyonu yapabileceğiniz yabancı siteler de var. Bunların çoğunluğu Türkçe yayın yaparak, Türk otelleri için çok rekabetçi fiyatlar verebiliyorlar.

Sakin sezonlar tercih edilmeli: Yaz tatili için temmuz-ağustos dönemi, uzun bayram tatilleri; kış tatili için de yılbaşı ve sömestre fiyatların en yüksek olduğu dönemlerdir. Bunların dışına çıkıldığında fiyatların ciddi bir şekilde düştüğünü göreceksiniz.