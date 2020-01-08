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​Teknoloji fuarına kişisel bakım ve temizlik devi damgası

Dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden Ariel, Fairy, Prima, Pantene gibi markaların üreticisi P&G, tüketicilerin günlük bakım ve temizlik rutinlerini yeniden şekillendirecek teknolojik ürünlerini Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2020’de tanıttı.

Tuğçe Cantürk
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Procter & Gamble Başkan’ı ve CEO’su David Taylor “Markalarımızın sunduğu üstün ürün ve hizmetlerle hayatı daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için çalışıyoruz. CES de bize, insanların günlük ürünlerden beklentilerini değiştiren deneyimler sunmamız için, işimizi nasıl yapıcı biçimde dönüştürdüğümüzü gösterme şansı veriyor" dedi.

P&G Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Kurulu Başkanı Kathy Fish, “İnovasyon ortakları olarak tüketicileri de işin içine alıyor ve her zamankinden daha fazla fikir test ediyoruz” dedi.

Markalarıyla her yıl milyarlarca insanın hayatına değer katan ve geliştirdiği teknolojilerle tüketicilerin günlük bakım ve temizlik deneyimlerini yeniden şekillendiren Procter&Gamble (P&G), tüketici içgörüsüyle yenilikçi teknolojileri nasıl birleştirdiğini göstermek adına Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2020’ye katıldı.

Son teknoloji ürünlerin tanıtıldığı fuara katılarak teknolojiye başka bir bakış açısı getiren P&G, bu kapsamda son teknolojiyle donatılan diş fırçası ve tıraş bıçağı gibi ürünlerinin yanı sıra bebek beziyle tuvalet kağıdı uygulamalarını fuar katılımcılarına ve sektör profesyonellerine tanıttı. Geliştirdiği teknolojilerle sektöre öncülük eden P&G’nin fuarda tanıttığı ürünler arasında sıcak havlu etkisi yaratan GilletteLabs'ın Isıtmalı Tıraş Bıçağı ve ağız bakımı teknolojisi adına önemli bir sıçrama yaratan Oral-B iO dikkat çekti.

Fuar hakkında değerlendirmede bulunan Procter & Gamble Başkanı ve CEO’su David Taylor “P&G'nin, 180 yılı aşkın küresel iş uzmanlığından güç alan yeni bir girişimin hızı ve çevikliğiyle çalışarak, tüketiciler ve paydaşlar için nasıl değer yarattığını gösteriyor, markalarımızın sunduğu üstün ürün ve hizmetlerle hayatı daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için çalışıyoruz. CES de bize, insanların günlük ürünlerden beklentilerini değiştiren deneyimler sunmamız için, işimizi yapıcı olarak nasıl tekrar düzenlediğimizi gösterme şansı veriyor" dedi.

P&G Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Kurulu Başkanı Kathy Fish, “Çıtayı yükseltmek için kendimizi zorlarken liderlik etmeyi sürdürmek istiyoruz. İnovasyona yeni yaklaşımları benimsiyor, böylece daha çevik, daha bağlantılı ve daha etkili olabiliyoruz. İnovasyon ortakları olarak tüketicileri de işin içine alıyor ve her zamankinden daha fazla fikir test ediyoruz” dedi.

CES 2020’de sergilenen ürünler arasında:

  • Yenilikçi ağız bakımı teknolojisi adına önemli bir sıçrama olan Oral-B iO, devrim niteliğinde mikro titreşimler oluşturmak için enerjiyi kılların uçlarına eşit olarak dağıtan, sürtünmesiz bir manyetik sürücüye sahip.
  • Devrim niteliğindeki "hepsi bir arada" bağlantılı bakım sistemi Lumi by Pampers, gerçek zamanlı veriyi sezgiyle harmanlayarak ebeveynlerin, bebeklerinin ihtiyaçlarını tahmin etmelerine yardımcı oluyor.
  • Bluetooth kullanan akıllı telefonla kontrol edildiğinde, yeni bir Charmin tuvalet kağıdı rulosu sağlayan, türünün ilk örneği robot Charmin RollBot ile bir daha asla sıkıntıda kalmayacaksınız.
  • Akıllı telefon bağlantısı yoluyla sofistike ve kalıcı kokunun tadını çıkarmanızı sağlayan, son teknoloji ürünü ev koku sistemi AIRIA.
  • Opte Precision Cilt Bakım Sistemi, her gün doğal güzelliğinizi ortaya çıkarmak için cildinizin hiper-pigmentasyonunu tarayıp tespit eden ve düzelten ilk kişiselleştirilmiş el tipi mürekkep püskürtmeli yazıcı.
  • GilletteLabs'ın Isıtmalı Tıraş Bıçağı, yenilikçi bir ısıtma çubuğu ile sürekli bir ısı hissi veriyor ve tüm tıraş boyunca sürecek sıcak havlu keyfi sunuyor.
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Bugün 13:37 TSİ - Ekonomi

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