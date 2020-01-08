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“Geçirimli Beton, Sel Baskınlarını Önler”

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) yağışların artmasıyla birlikte kentlerde geçirimli beton kullanımının önemine dikkat çekti.

Tuğçe Cantürk
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Son yıllarda aşırı yağışlar sonucunda sel felaketlerinin yaşandığını vurgulayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı Yavuz Işık, Geçirimli Beton’un, yağmur ve yüzey akış sularının yer altına sızmasına olanak vererek yer altı su seviyesinin korunmasına yardımcı olduğunu ve taşkın afeti risklerini azalttığını bunu yaparken de yüzey kirleticilerinin toprağa karışmasını ve erozyonu engellediğini söyledi.

Kuruluş tarihi olan 1988 yılından bu yana Türkiye’de kaliteli betonun üretilip kullanılması için önemli çabalar gösteren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), kalite,çevre, sürdürülebilirlik ve iş güvenliği uygulamalarıyla inşaat, hazır beton ve ilgili sektörlerin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Geçirimli beton kullanımı sayesinde yağmur sularının yer altıyla buluşması hem sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor hem de taşkınların yaşanmasını önlüyor.

Hazır betonun yaşam alanlarımıza önemli çözümler getirdiğini ifade eden Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı Yavuz Işık, “Son yıllarda aşırı yağışlar sonucunda sel felaketleri yaşanmaktadır. Bu tür felaketleri geçirimli betonla önlemek mümkündür. Çünkü, geçirimli beton, geleneksel betondan farklı olarak birbirine bağlı boşluklar içeren bir betondur. Bu betonlarda kum vb. ince agrega hiç kullanılmamakta veya çok az kullanılmaktadır. Böylece betonun içinde boşluklar oluşması sağlanarak su geçirimliliği sağlanmaktadır. Bu sayede geçirimli beton kaplamaların kullanılmasının çok sayıda çevresel ve ekonomik faydası bulunmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuzluklarından biri de aşırı yağışlardır. Bu aşırı yağışlar, kentlerimizde can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde, yağmur ve eriyen kar sularının toprak tarafından emilmesinin zorlaştığı görülüyor. Geçirimli beton, yağmur ve yüzey akış sularının yer altına sızmasına olanak vererek yer altı su seviyesinin korunmasına yardımcı oluyor ve taşkın afeti risklerini azaltıyor. Bunu yaparken de yüzey kirleticilerinin toprağa karışmasını ve erozyonu engelliyor. Geçirimli beton, diğer karmaşık yağmur suyu yönetim sistemlerine göre çok daha uygun maliyete sahiptir ve kolayca uygulanabilir.” dedi.

Geçirimli betonun kaldırımlar, hafif trafiğe sahip yollar, açık otoparklar gibi geniş kullanım alanı bulunduğunu belirten Yavuz Işık, Türkiye Hazır Beton Birliği olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte “Geçirimli Beton Kılavuzu” hazırladıklarını, Bakanlığın veya THBB’nin web sitesinden ulaşılabilecek bu Kılavuz sayesinde geçirimli beton ile ilgili karar vericiler, tasarımcılar veya uygulamacılara yol gösterdiklerini söyledi.
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Bugün 13:44 TSİ - Ekonomi

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