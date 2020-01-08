Whatsapp Kullanıcılarının Dikkatine! Uzmanlardan Önemli Uyarı

Son birkaç gündür gündemde olan Whatsapp'ta yeni yıl virüsü, Whatsapp'ta Cuma virüsü gibi konular oldukça dikkat çekiyor. Whatsapp kullanıcılarına uzmanlardan oldukça dikkat çeken bir uyarı geldi. Uzmanlar özellikle Cuma, yılbaşı, kandil gibi özel günlerde; Whatsapp ve bunun tarzındaki uygulamalar üzerinden link olarak gönderilen kutlama mesajlarına karşı dikkatli olunmasını söyledi. Bu ve bunun gibi linklerin direkt olarak virüs olabileceğinin altını çizen uzmanlar; tıklandığı anda ya veri çalındığını, ya da direkt olarak rehberde bulunan herkese mesaj gönderildiğini söyledi.

Whatsapp Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Whatsapp kullanırken dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunuyor. Bu konuların başında gelenler ise virüsler olarak ön plana çıkıyor. Çünkü virüsler, Whatsapp'ın bir numaralı baş belası olarak dikkat çekiyor.

Whatsapp üzerinden herhangi bir virüslü linke tıklayıp cihazınıza virüs bulaştırırsanız format harici düzelmeyecek birçok sorun altına imza atmış olursunuz.

Bu sorunların başında veri hırsızlığı geliyor. Söz konusu linklere tıkladığınızda herhangi bir virüslü dosya otomatik olarak siz fark etmeden telefonunuza inebilir. Bu uygulama telefonunuzda her türlü erişim iznine sahip olur. Mesaj bilgilerinizden, fotoğraflarınıza kadar A'dan Z'ye hemen hemen her türlü bilginiz ve veriniz ele geçirilir.

Buna karşı dikkatli olmak istiyorsanız; Whatsapp üzerinden linklere tıklamamalısınız. Sadece güvendiğiniz kişiler tarafından iletilen linklere tıklamanız sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Aksi takdirde bahsi geçen yukarıdaki problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Whatsapp kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise GIF konusu. Whatsapp'tan gönderilen GIF'lere de virüs bulaştırılabiliyor. Daha doğrusu GIF gibi görünen fotoğraflar link olabiliyor ve yine bu GIF görünümlü linklere tıkladığınızda söz konusu sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca bu mesajlara tıklar tıklamaz, Whatsapp'ta kayıtlı olan herkese aynı linki herhangi bir müdahalede bulunmadan siz de gönderiyorsunuz. O yüzden bu virüs, milyonlarca kişiye yayılıyor. Çünkü her tıklayan kişinin rehberindeki herkese gidiyor.

Bunlara karşı dikkat ettiğiniz takdirde Whatsapp üzerinden herhangi bir şekilde virüs sahibi olmaz; güvenli ve temiz bir şekilde cihazınızı kullanabilirsiniz. Fakat tam tersi durumda, format harici düzelmeyecek onlarca sorunla karşılaşabilirsiniz.