Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:25 TSİ- Dünya G: Bugün 17:33 TSİ

İstanbul'da Tarihi Gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin El Ele Açtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin İstanbul'da tarihi bir günde bir araya gelerek oldukça önemli bir projenin açılışını yaptı. İki lider, Rusya'dan gelen gazı Türkiye üzerinden direkt olarak Avrupa'ya aktaracak olan TürkAkım isimli doğal gaz boru hattında vanaları açarak gaz iletimini sağladı. Böylelikle İstanbul'da tarihe kazınan bir gün daha gerçekleşmiş oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Rusya'dan gelen doğal gazı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak olan TürkAkım ismi verilen söz konusu doğal gaz boru hattının açılış töreni; Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonla birlikte resmen bugün yapıldı.

Doğal gaz hattının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaparak tarihi bir an altına imza attılar. Türkiye'nin özellikle doğal gaz tedariğini direkt olarak yerli şekilde güvence altına alan söz konusu proje, sadece bununla sınırlı kalmayıp aynı zamanda Avrupa'ya da gaz iletimi yapacak.

Törende bir takım açıklamalar altına imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusyalı dostlarıyla oldukça büyük emekler sonucu ortaya çıkardıkları, hem ikili ilişkileri hem de enerji haritasını tarihi bir noktaya taşıyacak bu projeyi bugün açarak tarihe geçtiklerini anlattı.

Geride  bırakılan 1 senede çok uzun bu hattın inşasının sıkıntısız ve problemsiz bir şekilde tamamlandığını aktaran Erdoğan bu konuyla ilgili "Allah'a Şükür" söyleminde bulundu. Projeyle birlikte toplam olarak 31.500.000.000 metreküplük doğal gazın yarısının Türkiye'ye geleceğini, diğer yarısının ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacağını söyledi.

Boruların döşenme hızında büyük bir rekor altına imza atıldığını açıklamalarına ekleyen Erdoğan, her gün 6 kilometrelik boru döşendiğini ve bunun Dünya'da ilk örneğini Türkiye'nin yaptığını belirtti. Hayırlı olacağını düşündüklerini aktararak; son olarak Hiç de kolay olmayan bir Dünya üzerinde yaşamaya çalıştığımızı; gelecekte Rusya ve Türkiye ortaklığıyla birçok proje altına imza atılacağını; hep birlikte güçlü bir şekilde oldukça iddialı projeler yapılabileceğini; Türkiye ve Rusya'nın Dünya'da asla görülmemiş oldukça farklı, stratejik ve başka örneklerde buluştuğunu da ekleyerek; gelecekte bu özelliğin muhteşem etkiler yansıtacağını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, söz konusu proje ile birlikte Türkiye tarihine, büyük bir imza atarak geçtiklerini ve tüm Dünya'nın gözlerini Türkiye üzerine çevirdiklerini söyledi. 

Bugün 17:25 TSİ - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ülkede 3 Gün Yas İlan Edildi! mask
Ülkede 3 Gün Yas İlan Edildi!
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı! mask
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı!
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı! mask
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!
Hamile Kalan Öz Ablasını Boğarak Canice Öldürdü! mask
Hamile Kalan Öz Ablasını Boğarak Canice Öldürdü!
6 Yaşındaki Çocuğun Eline Geçen Mesaj Şok Etti! mask
6 Yaşındaki Çocuğun Eline Geçen Mesaj Şok Etti!
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor... mask
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi mask
Deniz Kardeşlere Yardım eli Öz Karalar Köyü Derneği’nden geldi
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı... mask
Bir Kadın Cinayeti Daha... 20 Yerinden Bıçaklandı...
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu mask
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla mask
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında

GALERİ

Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL