İstanbul'da Tarihi Gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin El Ele Açtı!

Rusya'dan gelen doğal gazı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak olan TürkAkım ismi verilen söz konusu doğal gaz boru hattının açılış töreni; Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonla birlikte resmen bugün yapıldı.

Doğal gaz hattının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaparak tarihi bir an altına imza attılar. Türkiye'nin özellikle doğal gaz tedariğini direkt olarak yerli şekilde güvence altına alan söz konusu proje, sadece bununla sınırlı kalmayıp aynı zamanda Avrupa'ya da gaz iletimi yapacak.

Törende bir takım açıklamalar altına imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusyalı dostlarıyla oldukça büyük emekler sonucu ortaya çıkardıkları, hem ikili ilişkileri hem de enerji haritasını tarihi bir noktaya taşıyacak bu projeyi bugün açarak tarihe geçtiklerini anlattı.

Geride bırakılan 1 senede çok uzun bu hattın inşasının sıkıntısız ve problemsiz bir şekilde tamamlandığını aktaran Erdoğan bu konuyla ilgili "Allah'a Şükür" söyleminde bulundu. Projeyle birlikte toplam olarak 31.500.000.000 metreküplük doğal gazın yarısının Türkiye'ye geleceğini, diğer yarısının ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacağını söyledi.

Boruların döşenme hızında büyük bir rekor altına imza atıldığını açıklamalarına ekleyen Erdoğan, her gün 6 kilometrelik boru döşendiğini ve bunun Dünya'da ilk örneğini Türkiye'nin yaptığını belirtti. Hayırlı olacağını düşündüklerini aktararak; son olarak Hiç de kolay olmayan bir Dünya üzerinde yaşamaya çalıştığımızı; gelecekte Rusya ve Türkiye ortaklığıyla birçok proje altına imza atılacağını; hep birlikte güçlü bir şekilde oldukça iddialı projeler yapılabileceğini; Türkiye ve Rusya'nın Dünya'da asla görülmemiş oldukça farklı, stratejik ve başka örneklerde buluştuğunu da ekleyerek; gelecekte bu özelliğin muhteşem etkiler yansıtacağını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, söz konusu proje ile birlikte Türkiye tarihine, büyük bir imza atarak geçtiklerini ve tüm Dünya'nın gözlerini Türkiye üzerine çevirdiklerini söyledi.