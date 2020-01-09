Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 02:16 TSİ- Magazin G: Bugün 02:25 TSİ

Danla Bilic'le İlgili Flaş Görüntüler: Kadınla Öpüşürken Kaydedildi!

YouTube'un en ünlü isimlerinden biri olan Danla Bilic, çektiği makyaj videoları ile birlikte oldukça tanınmış bir isim haline gelmeyi başardı. Danla Bilic'le ilgili çıkan görüntüler ise, magazin gündemine ve sosyal medyaya bomba gibi düşerek büyük yankı uyandırdı. Hakkında çıkan görüntülerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Bilic; konuyla ilgili olup olmadığı bilinmeyen bir Muhteşem Yüzyıl repliği paylaştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

YouTube'dan yayınladığı makyaj videoları ile oldukça kısa süre içerisinde çok büyük bir kitleye ulaşmayı başaran; şuanda da Instagram'da güncel olarak 4 milyon takipçi sayısına ulaşmayı başaran fenomen Danla Bilic'le ilgili ortaya çıkan görüntüler herkesi şok etti. Söz konusu görüntülerde Danla Bilic'in bir kadını dudağından öptüğü görüldü. Sosyal medyayı sallayan anlar; binlerce kişinin tepkisine sebebiyet verdi.

Bir Kadınla Öpüştü

Yaptığı hemen hemen her açıklama ve paylaşımla birlikte magazin gündemine gelmeyi başaran sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Twitter üzerinde gündem maddesi haline geldi ve saatlerce TT listesinin zirvesinde olmayı başardı. Danla Bilic'in uzun yıllar önce kaydedildiği tahmin edilen, bir kadınla öpüştüğü görüntüler sızdırıldı. Danla Bilic'le ilgili olan, hatta direkt Danla Bilic'e ait olan bu görüntülerde, Bilic'in canlı yayın esnasında bir kadını dudağından öptüğü gayet net bir şekilde görülüyor.

Muhteşem Yüzyıl Repliği

Bilic, Twitter'da gündem maddesi haline gelen ve saatlerce gündemden düşmeyen olayla ilgili herhangi bir açıklama altına imza atmazken, Muhteşem Yüzyıl dizisinde olan bir repliğe ait video paylaşarak; magazinle uyandığını aktardı. Farklı bir açıklama eklemedi.

İşte o görüntüler

Danla Bilic Kimdir?

5 Ekim 1994 tarihinde hayata gözlerini açan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in doğum yeri Kütahya'dır. Lisans eğitimi Beykent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü'nde başlayan Bilic, bu bölümde hala güncel olarak 2.sınıfta okumaktadır. Asıl ismi Neslihan Damla Akdemir olan fakat Danla Bilic'i kullanmayı tercih eden fenomen, Dünya'nın en büyük sosyal medya platformları arasında ilk sıralarda yer alan YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla kısa sürede milyonlarca kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Oldukça samimi ve doğal bir kişiliğe sahip olan fenomen Bilic, kısa sürede milyonlarca takipçiye sahip oldu.

Paylaştığı videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplamayı başaran Bilic, aynı zamanda kendine ait bir makyaj markası oluşturmuş ve bu ürünleri satışa sunmuştur.

Bugün 02:16 TSİ - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Danla Bilic'le İlgili Flaş Görüntüler: Kadınla Öpüşürken Kaydedildi! mask
Danla Bilic'le İlgili Flaş Görüntüler: Kadınla Öpüşürken Kaydedildi!
Demet Akalın Çıldırdı! Konu: Cumhurbaşkanı Erdoğan mask
Demet Akalın Çıldırdı! Konu: Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savaşçı Dizisi Yayın Akışından Kaldırıldı! Oynamayacak mı? mask
Savaşçı Dizisi Yayın Akışından Kaldırıldı! Oynamayacak mı?
Hadise, Takipçisine Verdiği Cevapla Gündem Oldu: "Edepsiz" mask
Hadise, Takipçisine Verdiği Cevapla Gündem Oldu: "Edepsiz"
Masterchef Cemre, Sosyal Medyadan Paylaştığı Fotoğraflarla Herkesi Şaşırttı! mask
Masterchef Cemre, Sosyal Medyadan Paylaştığı Fotoğraflarla Herkesi Şaşırttı!
Aleyna Tilki Yine Şaşırttı: Kendini Öptü! mask
Aleyna Tilki Yine Şaşırttı: Kendini Öptü!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu mask
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla mask
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
Çankaya’da karla mücadele başladı mask
Çankaya’da karla mücadele başladı
Emekliye Piyango Vurdu: İşte Kuruşu Kuruşuna Maaşlar... mask
Emekliye Piyango Vurdu: İşte Kuruşu Kuruşuna Maaşlar...

GALERİ

Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL