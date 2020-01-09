Danla Bilic'le İlgili Flaş Görüntüler: Kadınla Öpüşürken Kaydedildi!

YouTube'dan yayınladığı makyaj videoları ile oldukça kısa süre içerisinde çok büyük bir kitleye ulaşmayı başaran; şuanda da Instagram'da güncel olarak 4 milyon takipçi sayısına ulaşmayı başaran fenomen Danla Bilic'le ilgili ortaya çıkan görüntüler herkesi şok etti. Söz konusu görüntülerde Danla Bilic'in bir kadını dudağından öptüğü görüldü. Sosyal medyayı sallayan anlar; binlerce kişinin tepkisine sebebiyet verdi.

Bir Kadınla Öpüştü

Yaptığı hemen hemen her açıklama ve paylaşımla birlikte magazin gündemine gelmeyi başaran sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Twitter üzerinde gündem maddesi haline geldi ve saatlerce TT listesinin zirvesinde olmayı başardı. Danla Bilic'in uzun yıllar önce kaydedildiği tahmin edilen, bir kadınla öpüştüğü görüntüler sızdırıldı. Danla Bilic'le ilgili olan, hatta direkt Danla Bilic'e ait olan bu görüntülerde, Bilic'in canlı yayın esnasında bir kadını dudağından öptüğü gayet net bir şekilde görülüyor.

Muhteşem Yüzyıl Repliği

Bilic, Twitter'da gündem maddesi haline gelen ve saatlerce gündemden düşmeyen olayla ilgili herhangi bir açıklama altına imza atmazken, Muhteşem Yüzyıl dizisinde olan bir repliğe ait video paylaşarak; magazinle uyandığını aktardı. Farklı bir açıklama eklemedi.

İşte o görüntüler

Danla Bilic Kimdir?

5 Ekim 1994 tarihinde hayata gözlerini açan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in doğum yeri Kütahya'dır. Lisans eğitimi Beykent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü'nde başlayan Bilic, bu bölümde hala güncel olarak 2.sınıfta okumaktadır. Asıl ismi Neslihan Damla Akdemir olan fakat Danla Bilic'i kullanmayı tercih eden fenomen, Dünya'nın en büyük sosyal medya platformları arasında ilk sıralarda yer alan YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla kısa sürede milyonlarca kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Oldukça samimi ve doğal bir kişiliğe sahip olan fenomen Bilic, kısa sürede milyonlarca takipçiye sahip oldu.

Paylaştığı videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplamayı başaran Bilic, aynı zamanda kendine ait bir makyaj markası oluşturmuş ve bu ürünleri satışa sunmuştur.