Osmanlıspor’dan 4 gollü prova

Osmanlıspor, TFF 1. Lig’in lideri Hatayspor’la oynadığı karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Antalya’nın Belek beldesi Kaya Otel’in sahasında oynanan karşılaşmayı; Alper Oran, Abdülhamit Soyok, Kadir Akıllı hakem triosu yönetti. Karşılaşmanın golleri biri penaltıdan olmak üzere 17, 25 ve 64. dakikalarda Mertan Caner Öztürk ve 62. dakikada Barış Zeren’den geldi.

Osmanlıspor sahaya şu 11’le çıktı: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım (Ali Ülgen), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen (Batuhan Yılmaz), Barış Zeren (İlhami Siraçhan Nas), Okan Deniz (Tamer Aşık), Erdem Çetinkaya (Eric Ayuk), Beykan Şimşek (Ognjen Todorovic), Mertan Caner Öztürk (Yiğit Kotan).

Hatayspor ise karşılaşmada şu 11’le mücadele etti: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yusuf Abdioğlu (Sadi Karaduman), Yasin Güreler, Fadıl Kocaoğlu (Joseph Akomadi), Samed Karakoç, Rayane Aabid (Kubilay Sönmez), Idir Ouali, Alican Özfesli (Selim Ilgaz), Helder Barbosa, Mirkan Aydın (Gökhan Karadeniz).