Yenimahalle’de eğitim ve teknoloji bir arada

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim veren tüm öğretmen ve idareciler Robotik ve Kodlama eğitimi aldı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, geleceğe daha donanımlı hazırlamak için hizmet içi eğitim alan Yenimahalle’nin eğitim neferleri, birçok yeni konu hakkında bilgi sahibi oldu.

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde 21’inci Yüzyıl becerileriyle donatılmış nesiller yetiştirmek, algoritmik düşünceyi öğretmek amacıyla Eğitim Uzmanı Hüseyin Demir tarafından ‘Robotik ve Kodlama Eğitimi’ verildi.

Teknoloji ve eğitim iç içe

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan 10 kreş ve gündüz bakımevinde eğitim veren tüm öğretmenler teknolojinin eğitim ortamına entegrasyonu, eğitim teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, çocuklarda problem çözme becerisi, mücadele ruhu ve muhakemenin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı olarak robotik ve kodlama eğitimi alırken, öğretmenler hem öğrendi hem de eğlendi.

Çağı yakalayan eğitim

Programda, 21. yy becerileri üzerine yapılan sunumun ardından yaratıcılık, üretkenlik ve hayal gücünü arttırmak için çalışmalar yapıldı. Okul öncesi dönemde kodlamanın önemi hakkında eğitimcilere bilgi verildi. Program boyunca verilen bilgilerin uygulamalar ve çeşitli aktivitelerle geliştirilmesi ve temelinin oluşturulması sağlandı. Program sonunda eğitimcilere sertifika verildi.

Yaşar: “Çağı yakalamamız lazım”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de 10 kreşle çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Onların geleceğimiz olduğuna inanıyor ve tüm yeni gelişmeleri yakalayarak güncel eğitim sistemlerini çocuklarımıza uyguluyoruz. Çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimizin de kendilerini geliştirmeleri için hizmet içi eğitimler veriyoruz. Böylece kreşlerimizde devamlı güncel ve çağın gerektirdiği şekilde eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve biz geleceğimize sahip çıkıyoruz.” dedi.