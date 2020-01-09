Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:56 TSİ- Belediye G: Bugün 09:58 TSİ

Yenimahalle’de eğitim ve teknoloji bir arada

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim veren tüm öğretmen ve idareciler Robotik ve Kodlama eğitimi aldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim veren tüm öğretmen ve idareciler Robotik ve Kodlama eğitimi aldı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, geleceğe daha donanımlı hazırlamak için hizmet içi eğitim alan Yenimahalle’nin eğitim neferleri, birçok yeni konu hakkında bilgi sahibi oldu.

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde 21’inci Yüzyıl becerileriyle donatılmış nesiller yetiştirmek, algoritmik düşünceyi öğretmek amacıyla Eğitim Uzmanı Hüseyin Demir tarafından ‘Robotik ve Kodlama Eğitimi’ verildi. 

Teknoloji ve eğitim iç içe

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan 10 kreş ve gündüz bakımevinde eğitim veren tüm öğretmenler teknolojinin eğitim ortamına entegrasyonu,  eğitim teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, çocuklarda problem çözme becerisi, mücadele ruhu ve muhakemenin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı olarak robotik ve kodlama eğitimi alırken, öğretmenler hem öğrendi hem de eğlendi.

Çağı yakalayan eğitim

Programda, 21. yy becerileri üzerine yapılan sunumun ardından yaratıcılık, üretkenlik ve hayal gücünü arttırmak için çalışmalar yapıldı. Okul öncesi dönemde kodlamanın önemi hakkında eğitimcilere bilgi verildi.  Program boyunca verilen bilgilerin uygulamalar ve çeşitli aktivitelerle geliştirilmesi ve temelinin oluşturulması sağlandı. Program sonunda eğitimcilere sertifika verildi.

Yaşar: “Çağı yakalamamız lazım”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de 10 kreşle çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Onların geleceğimiz olduğuna inanıyor ve tüm yeni gelişmeleri yakalayarak güncel eğitim sistemlerini çocuklarımıza uyguluyoruz. Çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimizin de kendilerini geliştirmeleri için hizmet içi eğitimler veriyoruz. Böylece kreşlerimizde devamlı güncel ve çağın gerektirdiği şekilde eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve biz geleceğimize sahip çıkıyoruz.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Usta Şair Nazım Yenimahalle’de anılıyor mask
Usta Şair Nazım Yenimahalle’de anılıyor
Başkan Oğuz hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor mask
Başkan Oğuz hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor
Altındağ’da çocuklar üşümeyecek mask
Altındağ’da çocuklar üşümeyecek
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı mask
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı
Sokaktaki canlılara mama desteği mask
Sokaktaki canlılara mama desteği
Zirvede karla mücadele mask
Zirvede karla mücadele
Başkan Çetin: ‘‘Sanat altın bileziktir’’ mask
Başkan Çetin: ‘‘Sanat altın bileziktir’’
Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı" mask
Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı"
Çankaya Zabıtası bir yılda 31 bin denetim yaptı mask
Çankaya Zabıtası bir yılda 31 bin denetim yaptı
Keçiören’de 2020’nin ilk “Halk Günü” gerçekleştirildi mask
Keçiören’de 2020’nin ilk “Halk Günü” gerçekleştirildi

Bugün 09:56 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yenimahalle’de eğitim ve teknoloji bir arada mask
Yenimahalle’de eğitim ve teknoloji bir arada
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı mask
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı
Sokaktaki canlılara mama desteği mask
Sokaktaki canlılara mama desteği
Zirvede karla mücadele mask
Zirvede karla mücadele
Başkan Çetin: ‘‘Sanat altın bileziktir’’ mask
Başkan Çetin: ‘‘Sanat altın bileziktir’’
Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı" mask
Başkan Yaşar "Parklar huzur bahçesi olmalı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu mask
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla mask
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
Çankaya’da karla mücadele başladı mask
Çankaya’da karla mücadele başladı
En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu! mask
En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu!

GALERİ

Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL