Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:08 TSİ- Belediye G: Bugün 11:09 TSİ

Başkan Altınok: "Sağlığımız için sporu ihmal etmeyelim"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağlıktan daha kıymetli bir şey olamaz.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kanser hastalığına karşı vatandaşları duyarlı olmaya ve yıllık kanser taraması yaptırmaya davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağlıktan daha kıymetli bir şey olamaz. İnsanlar sadece kendilerine karşı değil ailelerine, çocuklarına, devletine ve milletine karşı da sorumludurlar. Bu yüzden canımıza sahip çıkalım, sağlığımız için sporu ihmal etmeyelim.” dedi.

Keçiören Belediyesi ile Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) iş birliğinde düzenlenen KETEM’lerin Tanıtılması ve Kanser Farkındalık Bilgilendirme Eğitimi’nde Halk Sağlığı Hizmetleri Kanser Birimi Sorumlu Hekimi İskender Kög ve Halk Sağlığı Hizmetleri Etlik Ketem Sorumlu Hekimi Dr. Ercan Barış Çam tarafından vatanların kanserle mücadeleye yönelik bilgiler aktardı. Eğitime, HASVAK Genel Başkanı Engin Öztürk de katıldı.

“SAĞLIĞIMIZA ZAMAN AYIRMALIYIZ”

Başkan Altınok, kanserden korunma ve tarama testleri ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) ilişkin verilen eğitimin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “Kanser hastalığına karşı ortaya konulacak sempozyumlar, paneller, konferanslar oldukça önemli. Bu hastalıkla ilgili genellikle, ‘Kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork’ şeklinde pankartlar görürüz. Esasında kanser, erken teşhis ile tespit edildiğinde tedavisi mümkün olan bir hastalık. Pazarda alışveriş yapmaya nasıl ki zaman ayırıyorsak sağlığımıza da zaman ayırmalıyız” dedi.

“SAĞLIK GİDERLERİ DEVLETİMİZ İÇİN AĞIR BİR KÜLFET ”

Başkan Altınok Japonya’daki kanser tarama sistemine ilişkin bir anekdotu da paylaşarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Japonya'da öyle bir güzel bir sistem var ki, herkes yılda bir kanser taraması yaptırmakla yükümlü. Eğer bu taramayı yaptırmazlarsa devletin diğer sağlık hizmetlerinden de faydalanamıyorlar. Şu anda bizim Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açığımız 110 milyar TL.

Devlet vergileri topluyor, üzerine de para ekleyerek sağlık giderlerine harcıyor. Yani sağlık giderleri geleceğimize, devletimize, milletimize de ağır bir külfet oluyor. Sağlığın korunmasında kurumlar kadar yerel yönetimler ve kişilerin kendileri oldukça önemlidir.

Ülkemizde hastanelere gidere spor yapıp yapmadıkları sorulsa, inanın çoğumuzun spor yapmadığı gerçeği ortaya çıkacaktır. Bunun yanında sağlıklı beslenme ve stresten uzak durmak da önemli. Herkes canına kıymet vermeli, Rabbimin emaneti olan cana sahip çıkmalıdır. Bu eğitim programının düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve sağlığına önem verip bu eğitime gelen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Demirel gazetecileri ağırladı mask
Başkan Demirel gazetecileri ağırladı
Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Mamak’ta açılıyor mask
Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Mamak’ta açılıyor
Pursaklar’da minik öğrenciler sevimli dostlarını unutmadı mask
Pursaklar’da minik öğrenciler sevimli dostlarını unutmadı
Çankaya’dan 724 haneye evde temizlik hizmeti mask
Çankaya’dan 724 haneye evde temizlik hizmeti
Çağdaş Sanatlar'da dolu dolu bir yıl mask
Çağdaş Sanatlar'da dolu dolu bir yıl
Keçiören’de 3000 adet ağaç dikimi yapıldı mask
Keçiören’de 3000 adet ağaç dikimi yapıldı
Usta Şair Nazım Yenimahalle’de anılıyor mask
Usta Şair Nazım Yenimahalle’de anılıyor
Başkan Oğuz hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor mask
Başkan Oğuz hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor
Yenimahalle’de eğitim ve teknoloji bir arada mask
Yenimahalle’de eğitim ve teknoloji bir arada
Altındağ’da çocuklar üşümeyecek mask
Altındağ’da çocuklar üşümeyecek

Bugün 11:08 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Demirel gazetecileri ağırladı mask
Başkan Demirel gazetecileri ağırladı
Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Mamak’ta açılıyor mask
Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Mamak’ta açılıyor
Pursaklar’da minik öğrenciler sevimli dostlarını unutmadı mask
Pursaklar’da minik öğrenciler sevimli dostlarını unutmadı
Başkan Altınok: "Sağlığımız için sporu ihmal etmeyelim" mask
Başkan Altınok: "Sağlığımız için sporu ihmal etmeyelim"
Yenimahalle’de eğitim ve teknoloji bir arada mask
Yenimahalle’de eğitim ve teknoloji bir arada
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı mask
Keçiören’in kar manzaraları hayran bıraktı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu mask
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla mask
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu! mask
En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu!
Çankaya’da karla mücadele başladı mask
Çankaya’da karla mücadele başladı

GALERİ

Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL