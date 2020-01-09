Başkan Altınok: "Sağlığımız için sporu ihmal etmeyelim"

Kanser hastalığına karşı vatandaşları duyarlı olmaya ve yıllık kanser taraması yaptırmaya davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağlıktan daha kıymetli bir şey olamaz. İnsanlar sadece kendilerine karşı değil ailelerine, çocuklarına, devletine ve milletine karşı da sorumludurlar. Bu yüzden canımıza sahip çıkalım, sağlığımız için sporu ihmal etmeyelim.” dedi.

Keçiören Belediyesi ile Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) iş birliğinde düzenlenen KETEM’lerin Tanıtılması ve Kanser Farkındalık Bilgilendirme Eğitimi’nde Halk Sağlığı Hizmetleri Kanser Birimi Sorumlu Hekimi İskender Kög ve Halk Sağlığı Hizmetleri Etlik Ketem Sorumlu Hekimi Dr. Ercan Barış Çam tarafından vatanların kanserle mücadeleye yönelik bilgiler aktardı. Eğitime, HASVAK Genel Başkanı Engin Öztürk de katıldı.

“SAĞLIĞIMIZA ZAMAN AYIRMALIYIZ”

Başkan Altınok, kanserden korunma ve tarama testleri ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) ilişkin verilen eğitimin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “Kanser hastalığına karşı ortaya konulacak sempozyumlar, paneller, konferanslar oldukça önemli. Bu hastalıkla ilgili genellikle, ‘Kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork’ şeklinde pankartlar görürüz. Esasında kanser, erken teşhis ile tespit edildiğinde tedavisi mümkün olan bir hastalık. Pazarda alışveriş yapmaya nasıl ki zaman ayırıyorsak sağlığımıza da zaman ayırmalıyız” dedi.

“SAĞLIK GİDERLERİ DEVLETİMİZ İÇİN AĞIR BİR KÜLFET ”

Başkan Altınok Japonya’daki kanser tarama sistemine ilişkin bir anekdotu da paylaşarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Japonya'da öyle bir güzel bir sistem var ki, herkes yılda bir kanser taraması yaptırmakla yükümlü. Eğer bu taramayı yaptırmazlarsa devletin diğer sağlık hizmetlerinden de faydalanamıyorlar. Şu anda bizim Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açığımız 110 milyar TL.

Devlet vergileri topluyor, üzerine de para ekleyerek sağlık giderlerine harcıyor. Yani sağlık giderleri geleceğimize, devletimize, milletimize de ağır bir külfet oluyor. Sağlığın korunmasında kurumlar kadar yerel yönetimler ve kişilerin kendileri oldukça önemlidir.

Ülkemizde hastanelere gidere spor yapıp yapmadıkları sorulsa, inanın çoğumuzun spor yapmadığı gerçeği ortaya çıkacaktır. Bunun yanında sağlıklı beslenme ve stresten uzak durmak da önemli. Herkes canına kıymet vermeli, Rabbimin emaneti olan cana sahip çıkmalıdır. Bu eğitim programının düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve sağlığına önem verip bu eğitime gelen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.”