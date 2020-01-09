2023 hedefi enerjide en az yüzde 15 tasarruf

Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor. Elektriğin daha verimli ve tasarruflu kullanılması, enerji verimliliği sayesinde oluyor. Amerikan Enerji Verimliliği Ekonomi Konseyi tarafından 2018 yılında yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye, enerji verimliliği konusunda 25 ülke arasında 16. sırada yer alıyor. Ancak sıralamada yükselmek için yapılabilecek bazı tasarruf önlemleri var.

Ocak ayının ikinci haftası ülkemizde Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor. Enerji tasarrufunun en kolay ve maliyetsiz yolu ise enerji verimliliğini sağlamaktan geçiyor. Bu alanda yatırımlar yapan ve vatandaşlarını teşvik eden çalışmalar uygulayan ülkeler bulunuyor.

Dünyada enerji tasarrufuna yönelik pek çok proje yapılıyor. Özellikle büyük yerleşim yerleri ve şehirler özelinde hayata geçirilen çalışmalarla büyük miktarda tasarruf sağlıyor. Örneğin Norveç’in başkenti Oslo’nun yüzde 80’i yenilenebilir enerji ile ısınıyor. Yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı şehirdeki sokak lambalarında akıllı aydınlatma kullanılıyor. Bu teknoloji, hava ve trafik koşullarına göre güç tüketiyor.

Kanada’nın Vancouver şehri, enerji ihtiyacının yüzde 90’ını hidroelektrik kaynaklarından sağlarken enerji ihtiyacının yüzde 10’unu da rüzgar, güneş ve dalga gücünden alıyor. Amerika’nın Portland şehri ise bisiklet dostu şehir olmasının yanı sıra sokaklarındaki aydınlatmaları LED’e çevirerek karbon emisyonunu azaltıyor.

Türkiye, enerji verimliliğinde 25 ülke arasında 16. sırada

Amerikan Enerji Verimliliği Ekonomi Konseyi (ACEEE) tarafından 2018 yılında uluslararası düzeyde yapılan çalışmaya göre, Türkiye, enerji verimliliği konusunda 25 ülke arasında 16. sırada yer alıyor. Almanya ve İtalya’nın ilk sırayı paylaştığı listede Fransa üçüncü sırada yer alıyor. Durum çok parlak görünmese de Türkiye’de de enerji tasarrufuyla ilgili çalışmalar var. Bunlardan biri de yakın zamanda hayata geçirilen Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi. Rehberin amacı, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması. Rehberde enerji tasarrufu için kamu binalarında alınacak önlemlerden de bahsediliyor. Bunların arasında;

- Binalarda dış cephe yalıtımına ve pencere değişimine yönelik önlemlerin uygulanması,

- Yalıtım olmayan bölgelere yalıtım yapılması,

- İç ortam sıcaklığının ısıtma sezonunda en fazla 22, soğutma sezonunda ise en az 24 derece olması,

- Önü kapalı olan radyatörlerin önlerinin ve üzerlerinin açılması, radyatör iç temizliği, çalışmayan vanaların değişimi, termostatik vana kullanılması,

- Kapı ve pencerelerdeki kaçakların tespiti ve gerekli tamirat işlemlerinin yapılması,

- Sıcak su ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması,

- Kampüs içi ulaşımda bisikletli ve/veya elektrikli araçlar ile ulaşımın özendirilmesi,

- Elektrikli cihazların ve aydınlatma ekipmanlarının kullanılmadıkları durumlarda kapatılmaları, uzun süre kullanılmayan elektrikli cihazların bekleme modunda bırakılmaması ve personele yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi yer alıyor.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, enerji tasarrufunun parasal bir tasarruf olmanın çok ötesinde olduğunun altını çizerek şunları ifade etti: “Enerji fiyatlarının ucuz olmaya teşvik edilmesi ile tüketicilerin parasal açıdan tasarruf sağladığı gerçek, ancak unutmamak gerekir ki ülkemizin cari açık vermesindeki en büyük neden enerji ithalatı. Bunun dışında tükenmekte olan fosil yakıt kaynakları ve çevresel etkiler de enerji tasarrufunun önemini gözler önüne seriyor. Burada söndüreceğimiz her lambanın bizim için küçük ama ülkemiz için büyük bir adım olacağı bilinciyle hareket etmenin tüm ülkemize katkı sağlayacağını unutmamalıyız.”