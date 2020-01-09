Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:21 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:22 TSİ

2023 hedefi enerjide en az yüzde 15 tasarruf

Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor. Elektriğin daha verimli ve tasarruflu kullanılması, enerji verimliliği sayesinde oluyor. Amerikan Enerji Verimliliği Ekonomi Konseyi tarafından 2018 yılında yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye, enerji verimliliği konusunda 25 ülke arasında 16. sırada yer alıyor. Ancak sıralamada yükselmek için yapılabilecek bazı tasarruf önlemleri var.

Ocak ayının ikinci haftası ülkemizde Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor. Enerji tasarrufunun en kolay ve maliyetsiz yolu ise enerji verimliliğini sağlamaktan geçiyor. Bu alanda yatırımlar yapan ve vatandaşlarını teşvik eden çalışmalar uygulayan ülkeler bulunuyor.

Dünyada enerji tasarrufuna yönelik pek çok proje yapılıyor. Özellikle büyük yerleşim yerleri ve şehirler özelinde hayata geçirilen çalışmalarla büyük miktarda tasarruf sağlıyor. Örneğin Norveç’in başkenti Oslo’nun yüzde 80’i yenilenebilir enerji ile ısınıyor. Yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı şehirdeki sokak lambalarında akıllı aydınlatma kullanılıyor. Bu teknoloji, hava ve trafik koşullarına göre güç tüketiyor.

Kanada’nın Vancouver şehri, enerji ihtiyacının yüzde 90’ını hidroelektrik kaynaklarından sağlarken enerji ihtiyacının yüzde 10’unu da rüzgar, güneş ve dalga gücünden alıyor. Amerika’nın Portland şehri ise bisiklet dostu şehir olmasının yanı sıra sokaklarındaki aydınlatmaları LED’e çevirerek karbon emisyonunu azaltıyor.

Türkiye, enerji verimliliğinde 25 ülke arasında 16. sırada

Amerikan Enerji Verimliliği Ekonomi Konseyi (ACEEE) tarafından 2018 yılında uluslararası düzeyde yapılan çalışmaya göre, Türkiye, enerji verimliliği konusunda 25 ülke arasında 16. sırada yer alıyor. Almanya ve İtalya’nın ilk sırayı paylaştığı listede Fransa üçüncü sırada yer alıyor. Durum çok parlak görünmese de Türkiye’de de enerji tasarrufuyla ilgili çalışmalar var. Bunlardan biri de yakın zamanda hayata geçirilen Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi. Rehberin amacı, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması. Rehberde enerji tasarrufu için kamu binalarında alınacak önlemlerden de bahsediliyor. Bunların arasında;

- Binalarda dış cephe yalıtımına ve pencere değişimine yönelik önlemlerin uygulanması,

- Yalıtım olmayan bölgelere yalıtım yapılması,

- İç ortam sıcaklığının ısıtma sezonunda en fazla 22, soğutma sezonunda ise en az 24 derece olması,

- Önü kapalı olan radyatörlerin önlerinin ve üzerlerinin açılması, radyatör iç temizliği, çalışmayan vanaların değişimi,  termostatik vana kullanılması,

- Kapı ve pencerelerdeki kaçakların tespiti ve gerekli tamirat işlemlerinin yapılması,

- Sıcak su ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması,

- Kampüs içi ulaşımda bisikletli ve/veya elektrikli araçlar ile ulaşımın özendirilmesi,

- Elektrikli cihazların ve aydınlatma ekipmanlarının kullanılmadıkları durumlarda kapatılmaları, uzun süre kullanılmayan elektrikli cihazların bekleme modunda bırakılmaması ve personele yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi yer alıyor.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, enerji tasarrufunun parasal bir tasarruf olmanın çok ötesinde olduğunun altını çizerek şunları ifade etti: “Enerji fiyatlarının ucuz olmaya teşvik edilmesi ile tüketicilerin parasal açıdan tasarruf sağladığı gerçek, ancak unutmamak gerekir ki ülkemizin cari açık vermesindeki en büyük neden enerji ithalatı. Bunun dışında tükenmekte olan fosil yakıt kaynakları ve çevresel etkiler de enerji tasarrufunun önemini gözler önüne seriyor. Burada söndüreceğimiz her lambanın bizim için küçük ama ülkemiz için büyük bir adım olacağı bilinciyle hareket etmenin tüm ülkemize katkı sağlayacağını unutmamalıyız.”

Bugün 14:21 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2023 hedefi enerjide en az yüzde 15 tasarruf mask
2023 hedefi enerjide en az yüzde 15 tasarruf
Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar mask
Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar
​Renault’da Ocak ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar mask
​Renault’da Ocak ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar
Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor... mask
Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor...
Zorlu Enerji’nin Projelerine AB’den Yaklaşık 3 Milyon 500 Bin Avro Destek mask
Zorlu Enerji’nin Projelerine AB’den Yaklaşık 3 Milyon 500 Bin Avro Destek
Altında Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı! Daha da Artacak... mask
Altında Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı! Daha da Artacak...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu mask
Nasrettin Hoca Ortaokulu Hentbolde Ankara birincisi oldu
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla mask
Ankara Değişim Şenliği İle Yeni Yıla Değişim İle Başla
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı” mask
Mamak’ta bir iyilik marketi “Gönül Çarşısı”
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'de karla mücadele ekipleri iş başında
En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu! mask
En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu!
Çankaya’da karla mücadele başladı mask
Çankaya’da karla mücadele başladı

GALERİ

Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
Ankara'da Karla Mücadele... mask
Ankara'da Karla Mücadele...
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı! mask
Anadolu Efes'in Kan Kanseri Mücadele Dansı Büyük Alkış Topladı!
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu mask
DHL ormanı için 13.000 tohum toprakla buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL