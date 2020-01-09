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Başkan Demirel gazetecileri ağırladı

Demirel, "Her hizmetimizi, yaşayarak, insanımızın ihtiyaçlarını bilerek hayata geçiriyoruz."

Elif Duman
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği üyesi gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Atakent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda tüm gazetecilerin gününü kutlayan Demirel, "Zor bir mesleği yerine getiren gazeteci arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Gazeteci olarak sizler meşakkatli olduğu kadar çok önemli bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Kamuoyunu aydınlatıcı ve bilgilendirici olumlu haberlerinizin yanı sıra yapıcı eleştiriler haberleriniz hatalarımızı, eksiklerimizi görmemiz noktasında bizlere yol gösteriyor." dedi.

TAŞRA'DAN MODERN KENTE DÖNÜŞÜM

Demirel gazetecilere Etimesgut'un gelişimi hakkında da bilgi verdi. Etimesgut'un 1990'lı yılarda taşra bir kent olarak anıldığını hatırlatan Demirel,  "Yaptığımız hizmet ve yatırımlarla Etimesgut artık Türkiye'nin en çağdaş örnek ilçelerinin başında gelmektedir. Sosyal, kültürel tesislerle birlikte yeşil alanlar, sosyal, kültürel ve sanatsal birçok faaliyet ve hizmetle Etimesgut halkının yaşam kalitesini artırdık.

Prestij projelerle çehresi değişen Etimesgut, yalnız Ankara’nın değil Türkiye'nin modern yüzü oldu. Engelsiz Yaşam Merkezi, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi iki dev projeyi hayata geçirdik. İlçemize kongre ve kültür merkezleri, yaşam merkezleri, emekli konakları, spor merkezleri, parklar, ormanlar, eğitim birimleri ve onlarca proje kazandırdık. 2000'li yılların başında bırakınız kültür sanat merkezlerini toplantı salonunun bile bulunmadığı ilçemiz artık tesis zenginidir." diye konuştu.

Demirel, yapılan her hizmeti bilerek, yaşayarak halkın istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini altını çizdi.

ATATÜRK VURGUSU

Konuşmasında Atatürk ve Etimesgut vurgusu da yapan Demirel, Etimesgut'un örnek nahiye olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu belirterek "Atatürk, 'Ankara davası, yalnız bir şehir yapmak değildir.

Ankara yapıcılığı vatanın en uzak köylerine kadar uzayacaktır. Modern Etimesgut bir başlangıçtır' sözüyle Ankara'ya ve Etimesgut'a bir misyon belirliyor. İşte biz, Atatürk'ün örnek nahiyesi Etimesgut'u şimdi Türkiye'nin örnek ilçesi haline getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Demirel, toplantıda gazetecilerin sorularını da cevapladı. Dernek Başkanı Ömer Uzun, Başkan Demirel'e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantı sonunda, Demirel fotoğraf makinesini alarak gazetecilerin fotoğrafını çekti.
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Bugün 14:49 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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