Bina girişinde kimlik vermeye son

E-GÜVEN, yeni çözümü Plum. ile fiziksel ortamdaki kimlik teslimlerini dijital ortama taşıdı. Çözümün en sık kullanılacağı yerlerden biri de fiziksel kimlik teslimi gereken alanlar. İş yerlerinin girişleri ya da misafir giriş bankolarında fiziksel olarak yapılan nüfus cüzdanı, ehliyet gibi kimlik teslimleri sona erecek.

Okutulacak QR kod ile kişinin mobil cihazındaki kimlik bilgileri giriş yapacağı binanın sistemine işlenebilecek. Bankolardaki sorumlu kişiler, bireylerin tüm kimlik bilgilerine doğrudan erişemeyecek. Yetkili veya sınırlı giriş alanı olan yerlerde ise başka kimliklerle giriş yapılamayacak. Kimlik bilgilerinin kontrolsüzce dağılması, sahte kimlikler ile yanıltıcı işlem yapılması engellenecek. Ayrıca kayıp ve çalıntı riski ortadan kalkmış olacak.

Kripto para borsalarında, finansal kurumlarda kullanılabilecek

Dijital ortamda kişilerin gerçek kimlikleri ile hareket edip etmediğinin anlaşılabileceğine dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Çözüm, şirketlere müşterilerini tanıma kolaylığı sunuyor. Özellikle finans kuruluşların süreçlerini dijitalleştirme, müşteri finansal güvenliğini sağlama, operasyonel riskleri en aza indirme, müşteri deneyimini iyileştirme, veri elde etme maliyetlerini azaltma ve yasal olarak tanınan veri ile çalışma olanağı sağlıyor. Çözümün sağladığı önemli avantajlardan biri de kimlik bilgileri doğru olsa bile bunları gerçek kimlik sahibinin gönderip göndermediğinin teyit edilebilecek olması. Çözüm ayrıca yaş sınırlandırması gereken web sitelerinde, kripto para borsalarında, finansal kurumlarda, kimlik doğrulanması gereken her durumda kullanılabiliyor.” dedi.

Sadece ilgili kişi açabiliyor

Çözüm, kişilerin e-imzalarını, dijital dünyada yasal tabanlı kimlik yaratabilmeleri için akıllı sözleşmelerle entegre ediyor. Oluşan dijital kimlikleri kullanıcı kendi isteğiyle istediği zaman ve istediği platformda kullanabiliyor. Blockchain üzerinde çalışan Plum. dağıtık yapısı nedeniyle maksimum güvenlik sağlıyor. Oluşturulan cüzdanlar sadece cüzdan sahibi tarafından açılabiliyor, data base kriptolu tutuluyor. Kimlikler, kimlik sahibinin e-imza ya da mobil imzasıyla oluşturuyor, kimse tarafından görülemiyor ya da kullanılamıyor.